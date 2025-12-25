  • Megjelenítés
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez

Szerda este az RTS szerb állami televízióban hangzott el, hogy az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

A szerb csatorna ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Az engedélyre vonatkozó mondatok azért kulcsfontosságúak, mivel az amerikai pénzügyminisztérium még októberben sújtotta szankcióval a vállalatot az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

A szankciók következtében befejeződött a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - ami a balkáni ország egyetlen kőolajfinomítója - leállt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

A Mol korábban már világossá tette, hogy a magyar vállalat a többségi részvények megszerzésére pályázik, emiatt tárgyalásokba kezdtek az érintettekkel.

Címlapkép forrása: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

