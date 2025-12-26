Megállapodást kötött karácsonyra az Nvidia, emelkedik a cég árfolyama

Az Nvidia licencszerződést kötött a Groq nevű startup chiptechnológiájára, és átveszi a vállalat vezérigazgatóját is – közölte a Groq még szenteste napján. A hírre a pénteki kereskedésben az Nvidia részvényei 1% feletti pluszba lendültek.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 26. Vegyes elmozdulással nyitott Amerika, pedig nagyon jó ómen a mai nap

A Reuters szerint a tranzakció illeszkedik abba az egyre gyakoribb mintába, amelyben a nagy technológiai óriások jelentős összegeket fizetnek ígéretes startupoknak technológiájukért és kulcsembereikért. A módszerrel

formális felvásárlás nélkül igyekeznek elkerülni a szigorúbb versenyhatósági vizsgálatokat.

A Groq az úgynevezett inferenciára specializálódott: arra a folyamatra, amikor a már betanított mesterségesintelligencia-modellek válaszokat adnak a felhasználói kérésekre. Bár az Nvidia uralja az AI-modellek betanításának piacát, az inferencia területén jóval erősebb versennyel néz szembe: az AMD mellett olyan startupok is kihívóként lépnek fel, mint a Groq vagy a Cerebras Systems.

A megállapodás értelmében az Nvidia nem kizárólagos licencet kap a Groq technológiájára.

A cégalapító Jonathan Ross – aki korábban elindította a Google AI-chipek fejlesztési programját – Sunny Madra elnökkel és több mérnökkel együtt az Nvidiához szerződik.

A Groq nem hozott nyilvánosságra pénzügyi részleteket. A CNBC ugyan 20 milliárd dolláros készpénzes felvásárlásról számolt be, ezt azonban egyik fél sem erősítette meg. A vállalat közölte, hogy továbbra is független cégként működik Simon Edwards vezetésével, és fenntartja felhőszolgáltatásait is.

Bank of America: továbbra is vételi ajánláson az Nvidia, 275 dolláros célárral



A nagybank szerint a megállapodás azért fontos, mert az Nvidia ezzel implicit módon elismeri, hogy miközben a GPU-k továbbra is dominánsak az AI-tanításban, a piac gyorsan az inferencia felé tolódik, ahol a Groq LPU-hoz hasonló, ASIC-szerű célhardverei komoly előnyt jelenthetnek; ezek az LPU-k kiszámíthatóan és rendkívül gyorsan generálnak tokeneket, így kiegészíthetik az Nvidia általános célú, nagy HBM-memóriára és széles skálázhatóságra épülő GPU-platformját, amely továbbra is erős marad tanításban és sokféle modell, ügyfél és felhasználási eset kiszolgálásában. Bár a GPU- és LPU-architektúrák együttélése bonyolítja a termékútitervet és az árazást, egyben növeli az ügyfélválasztékot és erősíti az NVIDIA versenyhelyzetét a specializált inferenciachipekkel szemben, különösen ha a jövőben GPU és LPU egy rackben, NVLinken összekapcsolva működik. Ugyanakkor több kérdés is nyitott marad, például mit jelent pontosan a nem kizárólagos licenc az IP-tulajdon és az esetleges versenytársi licencelés szempontjából, képes lett volna-e az Nvidia ezt a technológiát önállóan is kifejleszteni (például a Rubin CPX irány mentén), illetve a Groq Cloud tud-e árversennyel fellépni az Nvidia-alapú LPU-megoldásokkal szemben. Összességében azonban, a részletek hiánya ellenére, az ügylet hosszú távon stratégiailag pozitív lehet, és a 2020-as Mellanox-felvásárláshoz hasonlóan tovább erősítheti az Nvidia AI- és hálózati skálázásra épülő versenyelőnyét, ami indokolja a változatlan vétel ajánlást és a 275 dolláros célárat.

Az utóbbi időben több hasonló ügyletre is volt példa. A Microsoft vezető AI-szakembere egy, 650 millió dolláros licencdíjként feltüntetett megállapodással érkezett egy startuptól. A Meta 15 milliárd dollárt költött a Scale AI vezérigazgatójának átigazolására, az Amazon pedig az Adept AI alapítóit szerződtette hasonló konstrukcióban. Ezek az ügyletek felkeltették a szabályozó hatóságok figyelmét, de eddig egyiket sem semmisítették meg.

A Bernstein elemzője, Stacy Rasgon szerint a fő kockázatot a trösztellenes vizsgálatok jelenthetik, bár a nem kizárólagos licenc fenntarthatja a verseny látszatát. Ez akkor is így lehet, ha a Groq vezetése és feltehetően kulcsfontosságú műszaki szakemberei az Nvidiához igazolnak. Az elemző hozzátette, hogy Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója különösen jó kapcsolatot ápol a Trump-adminisztrációval.

A Groq tavaly szeptemberben 750 millió dolláros finanszírozási kört zárt, amelynek nyomán a cég értékelése 2,8 milliárdról 6,9 milliárd dollárra emelkedett.

A cég azon startupok közé tartozik, amelyek nem használnak külső, nagy sávszélességű memóriachipeket, így elkerülik a globális chipipart sújtó memóriahiányt. A vállalat megközelítése az SRAM nevű, chipen belüli memóriát alkalmazza, ami felgyorsítja a chatbotokkal és más AI-modellekkel való interakciót, ugyanakkor korlátozza a kiszolgálható modellek méretét.

A Groq fő riválisa ezen a területen a Cerebras Systems, amely a Reuters értesülései szerint jövőre tőzsdére léphet. Mindkét vállalat jelentős szerződéseket kötött a Közel-Keleten.

Huang az idei év egyik legfontosabb bejelentésén hosszasan érvelt amellett, hogy az Nvidia képes lesz megőrizni vezető pozícióját, miközben az AI-piac súlypontja a betanításról fokozatosan az inferenciára tolódik át.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ