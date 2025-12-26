Vegyes elmozdulással nyitott Amerika, pedig nagyon jó ómen a mai nap

A Bespoke Investment Group elemzése szerint ez a nap történelmi távlatban az év legmegbízhatóbban pozitív kereskedési napja. 1953 óta 39 olyan alkalom volt, amikor a tőzsde nyitva tartott karácsony másnapján; ezek közül

mindössze hatszor zárt mínuszban az index, és akkor sem esett 0,5 százaléknál nagyobb mértékben.

A december 26-i kereskedési napokon az S&P 500 átlagosan 0,5, medián értéken számolva pedig 0,4 százalékot emelkedett. Mindkét adat az év legmagasabb átlagos és medián napi hozamát jelenti.

"A szezonális trendek önmagukban soha nem szolgálhatnak alapul vételi vagy eladási döntésekhez, de ez azért elég meggyőző következetesség!" – írta elemzésében a Bespoke csapata.

Idén péntekre esik az úgynevezett Mikulás-rali második napja. Ez a hétnapos időszak az év utolsó öt, valamint az új év első két kereskedési napját foglalja magában. A tét különösen nagy, mivel az elmúlt két évben ez a periódus negatív hozamot hozott. A Dow Jones piaci adatai szerint még soha nem fordult elő, hogy a Mikulás-rali időszaka három egymást követő évben negatív hozammal érjen véget.

