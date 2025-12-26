Visszaesésről számoltak be a japán autógyártók

Csökkent mindhárom vezető japán autógyártó - a Toyota, a Nissan és a Honda - eladása és gyártása novemberben az előző év azonos hónapjához képest - derül ki a cégek jelentéséből.

A Toyota globális járműeladásai 1,9 százalékkal, 965 ezer 919-re estek vissza a vállalat jelentése szerint. A termelés eközben 3,4 százalékkal, 934 ezerre csökkent. Az adatok tartalmazzák a Daihatsu és a Hino leányvállalatok eredményeit is.

A Honda novemberi eladásai 15 százalékkal, 273 ezer 681 járműre estek vissza. Különösen Kínában csökkentek az eladások, 34 százalékkal, és ezzel már a 22. egymást követő hónapban jegyeztek fel visszaesést. A Honda globális termelése mintegy 33,7 százalékkal, 218 ezer 927-re süllyedt.

A Nissan 265 ezer 067 járművet adott el a múlt hónapban, 4,9 százalékkal kevesebbet tavaly novemberhez képest. A termelés 4,2 százalékkal, 257 008-ra csökkent.

