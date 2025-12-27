  • Megjelenítés
Aggasztó beismerést tett Svájc: nem tudná megvédeni magát egy nagyszabású támadással szemben
Üzlet

Aggasztó beismerést tett Svájc: nem tudná megvédeni magát egy nagyszabású támadással szemben

Portfolio
Svájc jelenlegi állapotában nem tudná megvédeni magát egy esetleges nagyszabású támadással szemben, ezért a növekvő orosz fenyegetés miatt sürgősen emelni kell a katonai kiadásokat – jelentette ki Thomas Suessli, a svájci fegyveres erők vezetője, aki az év végén távozik posztjáról.

A tábornok az NZZ napilapnak adott interjújában elmondta: az ország felkészült a nem állami szereplők kritikus infrastruktúra elleni akcióira és a kibertámadásokra, a hadsereg azonban továbbra is súlyos felszerelési hiányokkal küzd. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egy valós vészhelyzetben a katonáknak mindössze egyharmada rendelkezne teljes felszereléssel.

Svájc jelenleg növeli védelmi költségvetését, korszerűsíti tüzérségét és szárazföldi rendszereit,

emellett az elavult vadászgépeket Lockheed Martin F-35A típusú gépekre cseréli. A programot azonban költségtúllépések nehezítik, és a szűkös költségvetés miatt egyre többen megkérdőjelezik a tüzérségi és lőszerbeszerzések szükségességét.

Suessli szerint az ukrajnai háború és az orosz destabilizációs törekvések ellenére sem változott érdemben a svájci társadalom hozzáállása a hadsereghez. Ennek okát a konfliktustól való földrajzi távolságban, a háborús tapasztalat hiányában, valamint abban a téves meggyőződésben látja, hogy a semlegesség önmagában védelmet nyújt.

Még több Üzlet

Floridán a világ szeme: fontos találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Fintech csillagok és banki innovátorok harca - Ezek voltak 2025 legnagyobb sztorijai

Drasztikus változás jöhet a nyugdíjaknál Németországban, átfogó reformot sürgetnek

"Ez történelmileg nem állja meg a helyét. Több fegyvertelen, semleges országot is háborúba sodortak. A semlegességnek csak akkor van értéke, ha fegyverrel meg lehet védeni" – fogalmazott.

Svájc a GDP körülbelül 0,7 százalékáról 2032-re fokozatosan 1 százalékra tervezi emelni védelmi kiadásait, ami még így is jóval elmarad a NATO-tagországok által célként kitűzött, a GDP 2 százalékát jelentő szinttől. Ezzel az ütemmel a svájci hadsereg legkorábban 2050 körül érné el a teljes bevethetőséget, ami Suessli szerint a jelenlegi fenyegetettségi környezetben túl hosszú idő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility