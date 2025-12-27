Aggasztó beismerést tett Svájc: nem tudná megvédeni magát egy nagyszabású támadással szemben

Svájc jelenlegi állapotában nem tudná megvédeni magát egy esetleges nagyszabású támadással szemben, ezért a növekvő orosz fenyegetés miatt sürgősen emelni kell a katonai kiadásokat – jelentette ki Thomas Suessli, a svájci fegyveres erők vezetője, aki az év végén távozik posztjáról.

A tábornok az NZZ napilapnak adott interjújában elmondta: az ország felkészült a nem állami szereplők kritikus infrastruktúra elleni akcióira és a kibertámadásokra, a hadsereg azonban továbbra is súlyos felszerelési hiányokkal küzd. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egy valós vészhelyzetben a katonáknak mindössze egyharmada rendelkezne teljes felszereléssel.

Svájc jelenleg növeli védelmi költségvetését, korszerűsíti tüzérségét és szárazföldi rendszereit,

emellett az elavult vadászgépeket Lockheed Martin F-35A típusú gépekre cseréli. A programot azonban költségtúllépések nehezítik, és a szűkös költségvetés miatt egyre többen megkérdőjelezik a tüzérségi és lőszerbeszerzések szükségességét.

Suessli szerint az ukrajnai háború és az orosz destabilizációs törekvések ellenére sem változott érdemben a svájci társadalom hozzáállása a hadsereghez. Ennek okát a konfliktustól való földrajzi távolságban, a háborús tapasztalat hiányában, valamint abban a téves meggyőződésben látja, hogy a semlegesség önmagában védelmet nyújt.

"Ez történelmileg nem állja meg a helyét. Több fegyvertelen, semleges országot is háborúba sodortak. A semlegességnek csak akkor van értéke, ha fegyverrel meg lehet védeni" – fogalmazott.

Svájc a GDP körülbelül 0,7 százalékáról 2032-re fokozatosan 1 százalékra tervezi emelni védelmi kiadásait, ami még így is jóval elmarad a NATO-tagországok által célként kitűzött, a GDP 2 százalékát jelentő szinttől. Ezzel az ütemmel a svájci hadsereg legkorábban 2050 körül érné el a teljes bevethetőséget, ami Suessli szerint a jelenlegi fenyegetettségi környezetben túl hosszú idő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images