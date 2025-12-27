Aggasztó beismerést tett Svájc: nem tudná megvédeni magát egy nagyszabású támadással szemben

A tábornok az NZZ napilapnak adott interjújában elmondta: az ország felkészült a nem állami szereplők kritikus infrastruktúra elleni akcióira és a kibertámadásokra, a hadsereg azonban továbbra is súlyos felszerelési hiányokkal küzd. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egy valós vészhelyzetben a katonáknak mindössze egyharmada rendelkezne teljes felszereléssel.
Svájc jelenleg növeli védelmi költségvetését, korszerűsíti tüzérségét és szárazföldi rendszereit,
emellett az elavult vadászgépeket Lockheed Martin F-35A típusú gépekre cseréli. A programot azonban költségtúllépések nehezítik, és a szűkös költségvetés miatt egyre többen megkérdőjelezik a tüzérségi és lőszerbeszerzések szükségességét.
Suessli szerint az ukrajnai háború és az orosz destabilizációs törekvések ellenére sem változott érdemben a svájci társadalom hozzáállása a hadsereghez. Ennek okát a konfliktustól való földrajzi távolságban, a háborús tapasztalat hiányában, valamint abban a téves meggyőződésben látja, hogy a semlegesség önmagában védelmet nyújt.
"Ez történelmileg nem állja meg a helyét. Több fegyvertelen, semleges országot is háborúba sodortak. A semlegességnek csak akkor van értéke, ha fegyverrel meg lehet védeni" – fogalmazott.
Svájc a GDP körülbelül 0,7 százalékáról 2032-re fokozatosan 1 százalékra tervezi emelni védelmi kiadásait, ami még így is jóval elmarad a NATO-tagországok által célként kitűzött, a GDP 2 százalékát jelentő szinttől. Ezzel az ütemmel a svájci hadsereg legkorábban 2050 körül érné el a teljes bevethetőséget, ami Suessli szerint a jelenlegi fenyegetettségi környezetben túl hosszú idő.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Oroszország bejelentette: február végéig marad az exporttilalom az üzemanyagokra
A hónapban járt volna le.
Részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor
Informatikai rendszerátállás miatt.
Súlyos bejelentést tett Kína: amerikai védelmi óriások kerültek feketelistára, a Boeing is érintett
A Tajvannak szánt fegyvereladások miatt.
Kiadták a figyelmeztetést: veszélyessé vált a levegő minősége Magyarország egyes részein
Térképen mutatjuk, hol.
Elszabadultak a nemesfémek árai: kilőtt az ezüst, új csúcson az arany
Nagyot drágult a platina is.
Peking drasztikus lépésre szánta el magát az embereket utánzó AI ellen, szigorú szabályok jönnek
Biztonsági és etikai követelményeket határoztak meg.
Közel 500 drón és 40 rakéta csapott le egyetlen éjszaka alatt: fűtés nélkül maradt Kijev harmada
Fagypont körüli hőmérsékletben.
Folytatódhat 2026-ban a feltörekvő piacok szárnyalása? - Mutatjuk, hol kell keresni az izgalmas sztorikat
Rég nem látott sikeres évet zártak a feltörekvő piacok.
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.