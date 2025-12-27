  • Megjelenítés
Drasztikus változás jöhet a nyugdíjaknál Németországban, átfogó reformot sürgetnek
Drasztikus változás jöhet a nyugdíjaknál Németországban, átfogó reformot sürgetnek

MTI
A német nyugdíjrendszer átfogó reformját sürgette Thorsten Frei, a szövetségi kancellária vezetője, aki szerint elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.

Frei a Redaktions Netzwerk Deutschlandnek (RND) adott interjúban kifejtette, hogy különböző szakmák esetében eltérő nyugdíjkorhatárokat kellene meghatározni, és a nyugdíjba vonulást a ledolgozott járulékfizetési évekhez is kötni kellene, mivel "nem mindenki képes azonos ideig dolgozni".

A politikus az interjúban hangsúlyozta, hogy egyes fizikai vagy pszichésen megterhelő foglalkozásokban az emberek korábban elérik a terhelhetőségük határát, míg az úgynevezett tapasztalati szakmákban jellemzően hosszabb ideig lehet dolgozni. Emellett szerinte

annak is szerepet kell játszania, hogy valaki milyen életkorban lépett be a munkaerőpiacra.

Frei szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Mivel ugyanis míg az 1960-as években átlagosan tíz évig folyósítottak nyugdíjat, és hat aktív dolgozó jutott egy nyugdíjasra, ma az ellátás időtartama meghaladja a húsz évet, miközben már csak két járulékfizető tart el egy nyugdíjast. Ha az állam nem lép közbe, a szociális hozzájárulások aránya a jelenlegi, nagyjából 42 százalékról 48 százalék fölé emelkedhet a következő években - figyelmeztetett.

A kancelláriaminiszter korábban az egészségügyi kiadások visszafogását is szükségesnek nevezte, mondván, Németországnak a világ egyik legdrágább egészségügyi rendszere van, miközben a lakosság egészségi állapota nem kiemelkedő. Frei szerint egyes szolgáltatásokat csökkenteni kell, és erősíteni kellene a háziorvosok "kapuőri" szerepét a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférésben.

A nyugdíjrendszer átalakításának kérdésével a kormány által létrehozott nyugdíjbizottság is foglalkozik, amelynek tagjai a nyárig tesznek javaslatot a további reformlépésekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

