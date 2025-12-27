Fintech csillagok és banki innovátorok harca - Ezek voltak 2025 legnagyobb sztorijai

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A pénzügyi világ innovátorai, a bankok, sőt, a szabályozók sem tétlenkedtek 2025-ben: európai és magyar fintechek csillaga emelkedett fel, de volt példa arra is, hogy fintechsztár neobank került összetűzésbe a szabályozókkal. A hazai kriptopiacot a szabályozók dúlták fel, a csalások elleni küzdelem idén is éles volt, a fizetési innovációk közül pedig a qvik emelkedett ki a hazai mezőnyben. Csokorba gyűjtöttük az egész évet meghatározó fintech sztorikat.

N26

Idén sikersztoriból botrányokkal tarkított, társ-vezérváltással végződő drámává vált az N26 története. A berlini központú N26 egy csak mobilon elérhető (mobile only) neobank, amely 2016‑ban kapta meg a teljes körű német banki engedélyt. 2024 végére 4,8 millió úgynevezett “bevételreleváns” ügyfelük volt. 2021-ben 900 millió dollárt szerzett a cég, mely alapján 9 milliárd dollárra értékelték a céget.

Miközben látványos növekedési számokat produkált, a startup nem mindig volt képes megfelelni a felskálázódás jelentette kihívásoknak:

2019-ben a BaFin arra kötelezte az N26-ot, hogy pótolja az IT-monitoring hiányosságait és csatoljon leírásokat a munkafolyamataihoz.

2021-ben a BaFin 4,25 millió euróra büntette a bankot azért, mert későn jelezte felé egyes pénzmosás-gyanús tranzakcióit.

Később ügyfélszerzési korlátozást i s bevezettek: havi maximum 50-70 ezer új ügyfelet szerezhetett a neobank.

Idén a BaFin aztán újra elővette a céget, a 2024 negyedik negyedévében végzett rendkívüli vizsgálat után hosszú „hiánylistát” állított össze:

nem megfelelő üzleti szervezet,

csalásmegelőzési és kockázatkezelési hiányosságok,

gyenge korai kockázatészlelés és nem kellően független, nem elég hatékony belső ellenőrzés.

Augusztus 19-én érkezett a hír, hogy Valentin Stalf, az N26 társalapítója és társ-vezérigazgatója saját döntése alapján lemond operatív vezetői pozíciójáról, és a felügyelőbizottságba távozik. A sors fintora, hogy végül nem a Bafin közvetlen döntése miatt, hanem a befektetők nyomására vonult háttérbe a fintech egyik alapítója.

Klarna IPO

A Klarna, amely a „buy now, pay later” (BNPL) finanszírozási modell révén vált ismertté a pandémia alatt, globális digitális bankká kíván fejlődni, bankkártyát és más termékeket kínálva ügyfeleinek, és ehhez IPO-val szerzett friss tőkét.

A Klarna és néhány részvényese összesen 34,3 millió részvényt értékesített a tőzsdei kibocsátásban szeptember 10-én, darabonként 40 dolláros áron.

Az IPO 1,37 milliárd dolláros bevételt hozott, a cég piaci kapitalizációja 15 milliárd dollár lett, és a kereskedés első napjaiban tovább szárnyalt a cég. A részvényekért hatalmas volt az érdeklődés, a kibocsátást több mint hússzorosan túljegyezték. A cég egyébként egyelőre veszteségesen működik, az idei első félévben 1,52 milliárd dolláros bevételt és 153 millió dolláros nettó veszteséget ért el, egy éve pedig 1,33 milliárd dolláros bevételt és 38 milliós veszteséget.

Revolut-fióktelep Magyarországon

A Revolut nemrégiben megszerezte az engedélyt ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi fióktelepét. Ez egyben azt is jelenti, hogy a cég rövidesen belföldi bankszámlaszámot is biztosít majd csaknem kétmillió magyarországi ügyfelének, azaz például ide is (díjmentesen) kérhetik a fizetésüket. A tényleges induláshoz még számos technikai, jogszabályi megfelelési lépést meg kell tennie a Revolutnak. Ezek között szerepelnek pénzforgalmi, fogyasztóvédelmi és panaszkezelési területeken elvégzendő lépések.

A neobanknak meg kell határozniuk a felelősségi, kárviselési szabályokat, csatlakozniuk kell a hazai pénzforgalmi elszámolási rendszerhez,a Központi Visszaélésszűrő Rendszerhez (KVR), a Központi Hitelinformációs Rendszerhez, be kell vezetniük a qvik fizetés lehetőségét is. A fintech gyökerű bank új kötelezettségekkel is szembesülhet: értelmezésünk szerint bankadót és extraprofitadót is fizetniük kell majd fióktelepként, a tranzakciós illetéket pedig fióktelep nélkül is minden tranzakciójuk után kötelesek befizetni.

AI-forradalom a magyar bankszektorban

A generatív AI modellek három éve robbantak be a hétköznapjainkba, és mostanra egyre komolyabb helyet követelnek a vállalati életben is. A bankszektor elsők között kezdte el tesztelni majd élesíteni a genAI megoldásokat, mára a legtöbb hazai bank aktívan használja a technológiát a belső működés támogatására és az ügyfelek kiszolgálására, és a jövőben is befektetéseket terveznek a területen.

A hazai bankok nem ma kezdtek el ismerkedni a mesterséges intelligencia technológiákkal, régóta használnak már machine learning és AI-eszközöket például a csalásfelderítésben, a hitelminősítésben, nagy adatbázisok, ügyfélutak elemzésében, egyéb üzleti döntések támogatásában. Az összkép alapján a hazai bankszektorban szerteágazó módon használják a fiatal, de minden jel szerint transzformatív genAI technológiákat a szereplők: egyrészt a belső folyamatokat támogatják vele, másrészt egyre több helyen az ügyfelek tájékoztatásában, kezelésében is részt vesz az AI. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk.

Ominimo

Egy év alatt 7 százalékos részesedést szerzett a magyar kgfb-piacon, tavasszal pedig 200 millió eurós értékeltség mellett vont be tőkét az Ominimo szerb-magyar insurtech startup. A digitálisan fejlett „brókerek által dominált” hazai piac tette lehetővé, hogy itthon organikus módon növekedjenek. Saját fejlesztésű IT-val és mesterséges intelligenciával versenyeznek a hagyományos biztosítókkal, és külföldi piacok meghódítására készülnek. A startup partnere itthon a Signal Iduna Biztosító, külföldön pedig első körben Európa második legnagyobb biztosítójával, a Zürich Insurance Grouppal lépnek piacra. A svájci biztosító óriás kisebbségi tulajdonosként 10 millió eurós befektetéssel szállt be az Ominimóba.

Binx

2024 nyarán indult el az új magyar neobank, a Binx, amely a vállalkozásokra szabott átlátható árazású, digitális számlát kínál. A társaság kifejezetten a vállalkozókat, cégeket szólítja meg egy olcsónak mondható digitális pénzforgalmi szolgáltatással. Az ügyfél pénz fogadhat és küldhet a számlájáról, kártyával költhet róla és extra feature, hogy a Számlázz.hu-val is integrálták a Binx számlákat.

Az e-pénz kibocsátói engedéllyel rendelkező társaság korábban csak speciális esetben, nyár elejétől egy jogszabályváltozás után azonban már minden belföldi tranzakciója után fizet tranzakciós illetéket, ám ez nem rengette meg az üzleti modelljüket. Felhő alapú technológiára építik a szolgáltatásaikat, így tudnak vonzó díjakat kínálni. Október közepén már 6 ezer ügyfelük volt, és azt is bejelentették, hogy a lakossági piacra is be kívánnak lépni. Nemrégiben új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak a társaság igazgatóságához. Kalocsai Zsolt, Gauder Milán, Végh Richárd és Kozma András aktív, stratégiai szerepet fognak betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában.

Qvik

Egyre többen használjuk, és egyre több helyen a qvik logó alatt futó fizetéseket, amely mögött a Giro által működtetett magyar tulajdonú Azonnali Fizetési Rendszer áll. A belföldi pénzforgalmi infrastruktúra zászlóshajójára épülő QR-kódos qvik fizetés alig több mint egy éve, 2024 szeptember óta érhető el minden magyar banki ügyfélnek. A pénzforgalomban az újdonságok beépülése a mindennapi fizetési szokásainkba évekbe is telhet, ugyanakkor a qviket a jelek szerint szeretik az ügyfelek. Bár persze alacsony bázisról, de

egyetlen negyedév alatt több, mint duplázódott a qvik QR-kódos, NFC-s és Linkes fizetések értéke, így már 17 milliárd forintot tett ki.

A qvik tranzakciók darabszáma 22,2 százalékkal 422 ezer darabra növekedett, míg a qvik elfogadóhelyek száma 5,2 százalékkal nőtt, ez azt jelenti, hogy a negyedév végén már 33 ezer helyen fizethettünk qvikkel az MNB közlése szerint.

Emlékezetes, hogy a fizikai boltok közül az egyik első fecske a CBA volt, amely kilenc Príma üzletében indította el idén január végén az Azonnali Átutalási Rendszerre épülő qvik fizetést. Itt az önkiszolgáló kasszáknál fizethetünk a QR-kódos megoldással. Néhány napja csatlakozott hozzájuk a Praktiker is, amely december elejétől fokozatosan vezeti be országos hálózatában a qvik mobilfizetést, a fizetési módozat december 11-től mind a 23 üzletében elérhetővé vált. Szintén decemberben a Díjnet számlafizető rendszerében is megjelent a qvik fizetési lehetőség.

Kibercsalások

2025-ben is az egyik core banki téma volt az elharapódzó kibercsalások megfékezése, a magyar számlatulajdonosok védelme. De végre úgy tűnik, hogy beérnek a bankok kibercsalások ellen tett befektetései, melyeket részben a szabályozói ostorcsapásokra (MNB fraud ajánlás, öt csapás), részben a saját ügyfeleik és persze a reputációjuk védelme érdekében tettek. Az idei harmadik negyedévben ugyanis meglepően nagyot esett a csalások értéke:

az előző negyedéves 7,8-hoz képest „csak” 5 milliárd forintot loptak el a csalók a magyar bankszámlákról.

A statisztika külön kezeli az átutalásokkal elkövetett és a kártyás csalásokat, előbbiek esetében különösen nagy a csökkenés. A nem kártyás (jellemzően átutalási) forgalomban elkövetett sikeres visszaélések száma 41,1 százalékkal, értékük pedig 41,6 százalékkal csökkent az előző negyedéves adathoz képest.

A második negyedévhez képest a hazai szolgáltatók által kibocsátott kártyákkal elkövetett sikeres visszaélések száma ugyan 7,3 százalékkal növekedett, viszont értékük majdnem 300 millió forinttal, 16,6 százalékkal csökkent.

Kriptoszabályozás Magyarországon

Június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendő az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. a kriptózók és a kriptoszolgáltatók is többéves börtönbüntetésekkel sújthatók Magyarországon ettől a ponttól kezdve.

Mivel engedélye a szabály megjelenésekor senkinek sem volt, és a mai napig nincs Magyarországon, innentől kezdve feje tetejére állt a magyar kriptopiac. A legnagyobb, kb 500 ezer magyar kriptóssal rendelkező Revolut először leskálázta, befagyasztottam, majd bizonyos területeken enyhítette a kriptokereskedési korlátozásait. Megjelentek a kriptokereskedési engedélyt kiadó SZTFH rendelkezései, ezen a ponton úgy tűnt, hogy végre rendeződik a kriptósok helyzete. Ám kiderült, hogy az engedély megszerzéséhez át kell esni egy auditon, de nincs senki, aki auditálná a cégeket.

Ekkor váratlanul egy csapásra kivonulást jelentett be a magyar piacról a Revolut, nem sokkal később felfüggesztette tevékenységét a Coincash és az eToro is. December 19-én érkezett a hír, hogy egy validátor bejegyzésre került az SZTFH-nál, de hogy mikor lesz ebből kiadott engedély, azt még mindig nem lehet tudni. Ez a történet a jelek szerint 2026-ban folytatódik majd tovább.

