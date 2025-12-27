Floridán a világ szeme: fontos találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Oroszország bejelentette: február végéig marad az exporttilalom az üzemanyagokra
Oroszország február végéig meghosszabbította a benzin ideiglenes exporttilalmát, hogy stabilan tartsa a hazai üzemanyagpiacot - írja a Bloomberg.
Közel 500 drón és 40 rakéta csapott le egyetlen éjszaka alatt: fűtés nélkül maradt Kijev harmada
Kijev lakásainak mintegy egyharmada maradt fűtés nélkül a péntekről szombatra virradó éjszakai orosz támadás után, miközben Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokat és Európát Moszkva elleni keményebb fellépésre szólította fel.
Két lengyel repteret le kellett zárni
Szombaton ismét megnyitották Délkelet-Lengyelországban a rzeszówi és a lublini repülőteret, miután befejeződtek a katonai műveletek – közölte az X-en a lengyel léginavigációs szolgálat (PANSA).
A hatóság korábban a katonai repülőgépek megnövekedett tevékenysége miatt rendelte el a két légikikötő ideiglenes lezárását. A döntés az Ukrajna elleni orosz csapások nyomán született.
A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága megerősítette, hogy a lengyel és a szövetséges vadászgépek befejezték bevetéseiket.
A tájékoztatás szerint Lengyelország légterét a műveletek során nem sértették meg.
Forrás: Reuters
A német kancellárral egyeztetett Zelenszkij a Trump-találkozó előtt
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozó előtt egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral az ukrajnai békefolyamatról és az európai fellépés összehangolásáról.
Fűtés nélkül maradtak lakóházak Kijevben az éjszakai támadás után
Ukrajna legnagyobb magánvillamosenergia-ipari vállalata, a DTEK szerint az ukrán fővárosra éjszaka végrehajtott orosz légitámadás után Kijev egy részén vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el.
Kijev városvezetése szombaton közölte, hogy az éjszakai orosz támadás után több mint 2600 lakóépület, 187 óvoda és 138 iskola maradt fűtés nélkül a városban.
Szombat reggel a hőmérséklet a fővárosban 0 Celsius-fok körül mozgott.
A fővárost körülvevő, de azt nem magában foglaló Kijevi régió hatóságai szerint a támadás után 320 ezer háztartás maradt áram nélkül.
(Reuters)
Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet
Zelenszkij szerint Oroszország belarusz lakóházak tetejéről irányítja az Ukrajna ellen bevetett Sahed drónokat, miközben Fehérorszország már orosz Oresnyik rakétarendszert is befogadott.
Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij nem rendelkezik semmivel az ő jóváhagyása nélkül
Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij nem rendelkezik semmivel az ő jóváhagyása nélkül - az amerikai elnök a többi között így foglalta össze várakozásait az ukrán elnökkel vasárnapra tervezett találkozóját megelőzően, a Politico hírportálnak pénteken adott interjúban.
Arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij egy új, 20 pontból álló béketervet szeretne megvitatni vele, Donald Trump úgy fogalmazott, hogy
meglátjuk, mit hoz magával
, de megállapította, hogy az ukrán elnök "addig nem rendelkezik semmivel, amíg én jóvá nem hagyom". A közelgő találkozóval kapcsolatban ugyanakkor azt mondta: "azt hiszem, hogy jól fog menni", majd hozzátette, "azt hiszem jól fog menni Putyinnal is", és utalt arra, hogy hamarosan szintén beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az előzetes tervek szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapra Floridába tervezett megbeszélése elsősorban az orosz-ukrán háború lezárása után Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szól majd, valamint a területi kérdésekről, főként a Donbász régióról, továbbá az orosz fennhatóság megmaradásáról.
(MTI)
Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Trump üzleti szemlélete új dinamikát hozott az orosz-ukrán tárgyalásokba − 2026 elhozhatja a békét?
Igazi hullámvasút volt az idei év az orosz-ukrán háborúban többek között azért, mert Donald Trump hivatalba lépése óta egyre erősödik a nyomás a feleken, hogy közös nevezőre jussanak. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja az amerikai elnök által a közvetítés során újabban képviselt oroszbarát álláspont, valamint az ukrán belpolitikát megrázó monumentális korrupciós botrány, miközben az európai részről érkező finanszírozás egyelőre egy utolsó pillanatos kompromisszummal látszik megoldottnak az elkövetkezendő időszakra.
Masszív támadás érte Kijevet, miközben sorsdöntő terv készül a háború lezárására
Oroszország szombaton rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán régió ellen, alig egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök tervezett találkozója előtt, amelyen a közel négy éve tartó háború lezárásáról tárgyalnak.
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
2025-ben is kiadta azt a listát a Global Firepower (GFP), melyen a világ országait rangsorolják aszerint, hogy különféle számokban kifejezhető mutatók alapján mennyire rendelkeznek ütőképes haderővel. A lista leglátványosabb változása, hogy Kína immáron holtversenyben van az eddig egyértelmű második helyezett Oroszországgal, az orosz harcjármű-állomány pedig az ukrajnai háború miatt alaposan megcsappant. A listát sok kritika éri amiatt, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe azokat a számban nem mérhető tényezőket, melyek akár háborúdöntők is lehetnek, ilyen a technológiai színvonal, a képzettség vagy a parancsnoki lánc szervezettsége, mindenesetre egyfajta érdekességként érdemes lehet végigfutni a GFP új összesítésén.
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken
Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő bejelentette, hogy már most vasárnap személyesen találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel. Sok minden eldőlhet még újév előtt – írta az elnök.
