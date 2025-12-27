Floridán a világ szeme: fontos találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Szombaton ismét megnyitották Délkelet-Lengyelországban a rzeszówi és a lublini repülőteret, miután befejeződtek a katonai műveletek – közölte az X-en a lengyel léginavigációs szolgálat (PANSA).

A hatóság korábban a katonai repülőgépek megnövekedett tevékenysége miatt rendelte el a két légikikötő ideiglenes lezárását. A döntés az Ukrajna elleni orosz csapások nyomán született.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága megerősítette, hogy a lengyel és a szövetséges vadászgépek befejezték bevetéseiket.

A tájékoztatás szerint Lengyelország légterét a műveletek során nem sértették meg.

