Folytatódhat 2026-ban a feltörekvő piacok szárnyalása? - Mutatjuk, hol kell keresni az izgalmas sztorikat

2025-ben több évtized legjobb teljesítményét nyújtották a feltörekvő piacok. A részvény-, kötvény- és devizapiacok is túlteljesítették a fejlett piacokat. Míg az S&P500 17,6%-ot, az MSCI EM részvény index 30%-ot hozott dollárban (az indexek hozamába az osztalékhozamokat is beszámítva). Egyes feltörekvő részvénypiacok befektetői ennél jóval magasabb hozamot realizáltak (beleértve a közép-kelet-európai és egyes latin amerikai tőzsdeindexek teljesítményét).
Ha nem is olyan mértékben mint 2025-ben, de úgy gondoljuk, hogy jó esély van rá, hogy 2026-ban is folytatódjon a feltörekvő piacok felülteljesítése,
a kedvező makrótrendekre, a részben még mindig kedvező értékeltségre, az alacsony pozícionáltságra, és az országspecifikus strukturális trendekre támaszkodva. Érdekes befektetési lehetőségek továbbra is vannak a saját közép-kelet-európai régiónkban, de a feltörekvő piaci lehetőségek korántsem korlátozódnak egy régióra. A cikk célja, hogy egy sikeres év után áttekintsük a feltörekvőpiaci kilátásokat 2026-ban.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés