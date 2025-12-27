Folytatódhat 2026-ban a feltörekvő piacok szárnyalása? - Mutatjuk, hol kell keresni az izgalmas sztorikat

Évtizedek óta nem látott teljesítményt mutattak idén a feltörekvő piacok, nemcsak a tőzsdék, de a kötvény-és devizapiacok is felülteljesítették a fejlett piacokat. Az OTP Alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője szerint több tényező is támogatja, hogy 2026-ban folytatódjon a feltörekvő piacok felülteljesítése, mutatjuk, hogy mik lehetnek a legizgalmasabb sztorik jövőre.

2025-ben több évtized legjobb teljesítményét nyújtották a feltörekvő piacok. A részvény-, kötvény- és devizapiacok is túlteljesítették a fejlett piacokat. Míg az S&P500 17,6%-ot, az MSCI EM részvény index 30%-ot hozott dollárban (az indexek hozamába az osztalékhozamokat is beszámítva). Egyes feltörekvő részvénypiacok befektetői ennél jóval magasabb hozamot realizáltak (beleértve a közép-kelet-európai és egyes latin amerikai tőzsdeindexek teljesítményét).

Ha nem is olyan mértékben mint 2025-ben, de úgy gondoljuk, hogy jó esély van rá, hogy 2026-ban is folytatódjon a feltörekvő piacok felülteljesítése,

a kedvező makrótrendekre, a részben még mindig kedvező értékeltségre, az alacsony pozícionáltságra, és az országspecifikus strukturális trendekre támaszkodva. Érdekes befektetési lehetőségek továbbra is vannak a saját közép-kelet-európai régiónkban, de a feltörekvő piaci lehetőségek korántsem korlátozódnak egy régióra. A cikk célja, hogy egy sikeres év után áttekintsük a feltörekvőpiaci kilátásokat 2026-ban.