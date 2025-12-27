  • Megjelenítés
FONTOS Elszabadultak a nemesfémek árai: kilőtt az ezüst, új csúcson az arany
Kiadták a figyelmeztetést: veszélyessé vált a levegő minősége Magyarország egyes részein
Kiadták a figyelmeztetést: veszélyessé vált a levegő minősége Magyarország egyes részein

MTI
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A szombaton közölt adatok szerint

veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége,

Kazincbarcikáé pedig egészségtelen. Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

nngyklevego
Forrás: NNGYK
Figyelmeztetés érkezett: több magyar nagyvárosban is veszélyes a levegő minősége

