Oroszország bejelentette: február végéig marad az exporttilalom az üzemanyagokra

A szombaton kihirdetett kormányrendelet szerint

a korlátozás február 28-ig marad érvényben,

és minden exportőrre vonatkozik, beleértve a termelő vállalatokat is.

A rendelet a dízel, a hajóüzemanyag és más gázolajfajták kivitelére vonatkozó tilalmat is ugyanezzel a határidővel hosszabbítja meg a nem termelő cégek számára.

Oroszország eredetileg augusztus végén vezette be ezeket a korlátozásokat, miután Ukrajna egyre intenzívebb dróncsapásokat mért olajfinomítókra és kikötőkre a Fekete-tenger térségétől a Balti-tenger partvidékéig. A támadások súlyosbították a belföldi üzemanyagpiaci válságot, ami áremelkedéshez és egyes régiókban átmeneti ellátási zavarokhoz vezetett.

Bár azóta némileg stabilizálódott a helyzet, az árak továbbra is viszonylag magasak, miközben az ukrán támadások folytatódnak. Az exporttilalom eredetileg kitűzött határideje ebben a hónapban járt volna le.

