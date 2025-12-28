Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

India öles léptekkel zárkózik fel a fejlett országokhoz. Ebben nemcsak a kedvező gazdaságföldrajzi és a még mindig kedvező demográfiai adottságok segítik, hanem az úgynevezett jó kormányzás is: a kormányzat szisztematikusan támogatja a hazai gyártást, stabilizálja a szabályozási kereteket, és egyszerűsíti az adózást, ráadásul a belső fogyasztói bázis is gyorsan nő. Bár a kilátások jók, kockázatok továbbra is vannak, és ezekre a befektetőknek is figyelniük kell.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

India lenyűgöző gazdasági fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és jó esélye van annak, hogy ez a folyamat folytatódik. Az ország demográfiai adottságai kedvezőek, a népesség növekedését erőteljes urbanizációs trend kíséri. Úgy tűnik, mindez nem véletlen: a kedvező adottságok rájuk épülő kormányzati célokkal és azokat ténylegesen támogató programokkal párosulnak.

Ez persze nem jelenti azt, hogy India biztosan elkerüli a közepes fejlettség csapdáját, de azt mondhatjuk, hogy most jó úton jár efelé. A középtávú növekedési kilátásokat javítják a stratégiai gyártás hazatelepítésére irányuló tartós politikai törekvések, a tőkeigényes ágazatokba történő beruházások, valamint az üzleti tevékenység megkönnyítését célzó reformok és a magasabb hozzáadott értékű ágazatok előtérbe helyezése.

A hazai gyártásra koncentrálva

A hazai gyártás és a magasabb hozzáadott értékű termékek preferálását a 2014 óta futó Make in India program támogatja. Ennek célja, hogy ösztönözze a hazai gyártást a belső kereslet és az export kielégítése érdekében. Történelmileg India feldolgozóipara inkább ipari jellegű volt, olyan ágazatokra összpontosítva, mint a kőolajtermékek, a vegyi anyagok és a fémipar. Eközben azonban a hazai lakossági fogyasztás kielégítését leginkább az import fedezte.

Ennek az ellentmondásnak a feloldását célozta meg a több mint 10 éve indított Make in India program úgy, hogy a gyártás egyszerre feleljen meg az exportpiaci kihívásoknak és a hazai kereslet változásainak, amit persze a kedvező demográfia is támogatott. A program számos kedvezményt és támogatást vezetett be, adókedvezményt adott a gépi beruházásokhoz, termelést ösztönző rendszereket indított, és ipari parkokat hozott létre, amivel megalapozta a feldolgozóipar versenyképességét.

Belföldi keresletösztönzés

A sikeres átmenet kulcsfontosságú összetevője a belföldi kereslet növekedése, és India e tekintetben is sikeresnek mondható. A háztartások kereslete egy évtized alatt eltolódott a legszükségesebb javakról a kívánatos fogyasztási cikkek irányába. Jól szemlélteti ezt a változást, hogy amíg belépő szintű járművek vásárlása 2014-ben az összes eladott autó mintegy 70%-át tette ki, addig ugyanez az adat 2025-re 31%-ra csökkent.

Ráadásul az erőteljes ipari növekedés eredményeként a belföldi fogyasztás egyre kevésbé importigényes, amit jól szemléltet, hogy míg 2015-ben az indiai mobiltelefon-eladások háromnegyedét importból elégítették ki, addig 2024-25-re ez az arány gyakorlatilag nullára csökkent.

Forrás: Amundi Investment Institute

Mindezeket a törekvéseket jelentős reformok támogatták. Kiemelkedik ezek közül az adóreform, amelynek során kiszélesítették az adóalapot, formalizálták és egyszerűsítették az áru- és szolgáltatási adót (GST). Emellett segítették a logisztikai költségek csökkentését, a megfelelő minőségű villamosenergia-ellátást, valamint az ipari földterületek megszerzését is egy állami földbankon keresztül.

A befektetői aktivitás és bizalom erősítése érdekében a bürokrácia csökkentésével egyszerűsítették a vállalkozásindítást, az építési engedélyezést és az ingatlan-nyilvántartásba vételt, javították a jogbiztonságot és a szerződések érvényesítésének lehetőségét. A vállalkozásoknak teremt lehetőségeket India aktív kereskedelmi politikája és az exportpiacok diverzifikációja is.

Tőkepiaci fejlemények

Mindezek a fejlődési és fejlesztési irányok nagy hatással voltak az indiai befektetési eszközök piacára is. A mélyülő kötvény- és részvénypiacok, az ESG-vel összhangban lévő kibocsátások növekedése és az indiai eszközök meghatározó piaci indexekbe való bekerülése lehetővé tette az indiai eszközök vásárlását a külföldi befektetők számára, és szélesítette a hazai befektetői bázist is.

Az indiai eszközök előnyös diverzifikációs lehetőségeket kínálnak a globális befektetési portfóliók számára, mivel alacsony a korreláció számos fejlett piaci eszközzel, és javulnak a hozamkilátások, különösen hosszú távon.

Forrás: Amundi Investment Institute

Mindez meg is látszik az indiai részvénypiac elmúlt tíz évi fejlődésén: a piac nagymértékben felülteljesítette a kínai részvénypiacot saját devizában, és csak kismértékben maradt el az amerikai S&P 500 Index mögött. Ha még nagyobb időtávot tekintünk, a kontraszt még élesebb. A Bloomberg adatai alapján egy 2000-ben indiai részvényekbe történt befektetés 2025-re (egészen pontosan 1999. december 30. és 2025. szeptember 30 között) közel 14-szeresére növekedett volna dollárban számolva, míg az Egyesült Államokban ez csak a 7,4-szeresére, Kínában pedig 5,5-szeresére nőtt volna.

Az indiai kötvények esetében a fent említett makrogazdasági forgatókönyvből származó historikus elemzés és az Amundi Investment Institute hosszú távú tőkepiaci várakozásokat (CMA) tartalmazó elemzése azt mutatja, hogy indiai kötvények a következő évtizedben körülbelül 6,5%-os hozamot kínálnak helyi devizában kifejezve (leginkább a kezdő magas kamatszint miatt). Ha figyelembe vesszük a devizaárfolyamok hozzájárulását, a GBI EM India Bond Index várható hozama a következő évtizedben dollárban 7,5%-ra emelkedik.



Az indiai részvények esetében a következő évtizedben átlagosan 8%-os hozamra számítanak, amit az erős EPS-növekedés vezérel. Az elmúlt évben az értékeltségek javultak, különösen relatív értelemben. Ez a pozitív kilátás a 10 éves horizonton túlra is kiterjedhet, de ott az értékeltségi komponens kisebb szerepet játszik. India részvénypiaci várakozásai a legmagasabbak a teljes részvényspektrumon, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt nagy volatilitás kíséri.

Kockázatok persze vannak. A rövid távú kockázatok közé tartozik a növekedés ciklikus gyengesége, a makacs infláció, a devizaárfolyam és a bankközi likviditás volatilitása, valamint az egyes részvénypiaci ágazatoknál látható magas értékeltségek. Az USA-val való átfogó kereskedelmi megállapodás hiányában a vámok körüli bizonytalanság továbbra is velünk van, noha az indiai gazdasági növekedés leginkább a belső keresleten alapul, így ez elsősorban a gazdasági és befektetői hangulatra hat.

Rövid távon a részvénypiacon a növekedési iparágak – mint például a háztartási elektronikai és a védelmi ipar –, a kötvényeknél pedig a befektetési kategóriájú vállalati kötvénypiac lehetnek a befektetői érdeklődés középpontjában. Hosszabb távon az indiai eszközök javíthatják a globális befektetési portfóliók hozamkockázati profilját, és a magas részvény- és kötvényprémium is kiaknázhatóvá válik.

A világ legnépesebb országa az elmúlt évek remek részvénypiaci teljesítménye ellenére nem volt a befektetők figyelmének középpontjában, azonban úgy tűnik, hogy minden adott, hogy

a következő évtizedben is az egyik legjobban teljesítő gazdaság és legmagasabb hozamot biztosító tőkepiac legyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images