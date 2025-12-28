Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak

India lenyűgöző gazdasági fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és jó esélye van annak, hogy ez a folyamat folytatódik. Az ország demográfiai adottságai kedvezőek, a népesség növekedését erőteljes urbanizációs trend kíséri. Úgy tűnik, mindez nem véletlen: a kedvező adottságok rájuk épülő kormányzati célokkal és azokat ténylegesen támogató programokkal párosulnak.
Ez persze nem jelenti azt, hogy India biztosan elkerüli a közepes fejlettség csapdáját, de azt mondhatjuk, hogy most jó úton jár efelé. A középtávú növekedési kilátásokat javítják a stratégiai gyártás hazatelepítésére irányuló tartós politikai törekvések, a tőkeigényes ágazatokba történő beruházások, valamint az üzleti tevékenység megkönnyítését célzó reformok és a magasabb hozzáadott értékű ágazatok előtérbe helyezése.
A hazai gyártásra koncentrálva
A hazai gyártás és a magasabb hozzáadott értékű termékek preferálását a 2014 óta futó Make in India program támogatja. Ennek célja, hogy ösztönözze a hazai gyártást a belső kereslet és az export kielégítése érdekében. Történelmileg India feldolgozóipara inkább ipari jellegű volt, olyan ágazatokra összpontosítva, mint a kőolajtermékek, a vegyi anyagok és a fémipar. Eközben azonban a hazai lakossági fogyasztás kielégítését leginkább az import fedezte.
Ennek az ellentmondásnak a feloldását célozta meg a több mint 10 éve indított Make in India program úgy, hogy a gyártás egyszerre feleljen meg az exportpiaci kihívásoknak és a hazai kereslet változásainak, amit persze a kedvező demográfia is támogatott. A program számos kedvezményt és támogatást vezetett be, adókedvezményt adott a gépi beruházásokhoz, termelést ösztönző rendszereket indított, és ipari parkokat hozott létre, amivel megalapozta a feldolgozóipar versenyképességét.
Belföldi keresletösztönzés
A sikeres átmenet kulcsfontosságú összetevője a belföldi kereslet növekedése, és India e tekintetben is sikeresnek mondható. A háztartások kereslete egy évtized alatt eltolódott a legszükségesebb javakról a kívánatos fogyasztási cikkek irányába. Jól szemlélteti ezt a változást, hogy amíg belépő szintű járművek vásárlása 2014-ben az összes eladott autó mintegy 70%-át tette ki, addig ugyanez az adat 2025-re 31%-ra csökkent.
Ráadásul az erőteljes ipari növekedés eredményeként a belföldi fogyasztás egyre kevésbé importigényes, amit jól szemléltet, hogy míg 2015-ben az indiai mobiltelefon-eladások háromnegyedét importból elégítették ki, addig 2024-25-re ez az arány gyakorlatilag nullára csökkent.
Mindezeket a törekvéseket jelentős reformok támogatták. Kiemelkedik ezek közül az adóreform, amelynek során kiszélesítették az adóalapot, formalizálták és egyszerűsítették az áru- és szolgáltatási adót (GST). Emellett segítették a logisztikai költségek csökkentését, a megfelelő minőségű villamosenergia-ellátást, valamint az ipari földterületek megszerzését is egy állami földbankon keresztül.
A befektetői aktivitás és bizalom erősítése érdekében a bürokrácia csökkentésével egyszerűsítették a vállalkozásindítást, az építési engedélyezést és az ingatlan-nyilvántartásba vételt, javították a jogbiztonságot és a szerződések érvényesítésének lehetőségét. A vállalkozásoknak teremt lehetőségeket India aktív kereskedelmi politikája és az exportpiacok diverzifikációja is.
Tőkepiaci fejlemények
Mindezek a fejlődési és fejlesztési irányok nagy hatással voltak az indiai befektetési eszközök piacára is. A mélyülő kötvény- és részvénypiacok, az ESG-vel összhangban lévő kibocsátások növekedése és az indiai eszközök meghatározó piaci indexekbe való bekerülése lehetővé tette az indiai eszközök vásárlását a külföldi befektetők számára, és szélesítette a hazai befektetői bázist is.
Az indiai eszközök előnyös diverzifikációs lehetőségeket kínálnak a globális befektetési portfóliók számára, mivel alacsony a korreláció számos fejlett piaci eszközzel, és javulnak a hozamkilátások, különösen hosszú távon.
Mindez meg is látszik az indiai részvénypiac elmúlt tíz évi fejlődésén: a piac nagymértékben felülteljesítette a kínai részvénypiacot saját devizában, és csak kismértékben maradt el az amerikai S&P 500 Index mögött. Ha még nagyobb időtávot tekintünk, a kontraszt még élesebb. A Bloomberg adatai alapján egy 2000-ben indiai részvényekbe történt befektetés 2025-re (egészen pontosan 1999. december 30. és 2025. szeptember 30 között) közel 14-szeresére növekedett volna dollárban számolva, míg az Egyesült Államokban ez csak a 7,4-szeresére, Kínában pedig 5,5-szeresére nőtt volna.
Az indiai kötvények esetében a fent említett makrogazdasági forgatókönyvből származó historikus elemzés és az Amundi Investment Institute hosszú távú tőkepiaci várakozásokat (CMA) tartalmazó elemzése azt mutatja, hogy indiai kötvények a következő évtizedben körülbelül 6,5%-os hozamot kínálnak helyi devizában kifejezve (leginkább a kezdő magas kamatszint miatt). Ha figyelembe vesszük a devizaárfolyamok hozzájárulását, a GBI EM India Bond Index várható hozama a következő évtizedben dollárban 7,5%-ra emelkedik.
Az indiai részvények esetében a következő évtizedben átlagosan 8%-os hozamra számítanak, amit az erős EPS-növekedés vezérel. Az elmúlt évben az értékeltségek javultak, különösen relatív értelemben. Ez a pozitív kilátás a 10 éves horizonton túlra is kiterjedhet, de ott az értékeltségi komponens kisebb szerepet játszik. India részvénypiaci várakozásai a legmagasabbak a teljes részvényspektrumon, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt nagy volatilitás kíséri.
Kockázatok persze vannak. A rövid távú kockázatok közé tartozik a növekedés ciklikus gyengesége, a makacs infláció, a devizaárfolyam és a bankközi likviditás volatilitása, valamint az egyes részvénypiaci ágazatoknál látható magas értékeltségek. Az USA-val való átfogó kereskedelmi megállapodás hiányában a vámok körüli bizonytalanság továbbra is velünk van, noha az indiai gazdasági növekedés leginkább a belső keresleten alapul, így ez elsősorban a gazdasági és befektetői hangulatra hat.
Rövid távon a részvénypiacon a növekedési iparágak – mint például a háztartási elektronikai és a védelmi ipar –, a kötvényeknél pedig a befektetési kategóriájú vállalati kötvénypiac lehetnek a befektetői érdeklődés középpontjában. Hosszabb távon az indiai eszközök javíthatják a globális befektetési portfóliók hozamkockázati profilját, és a magas részvény- és kötvényprémium is kiaknázhatóvá válik.
A világ legnépesebb országa az elmúlt évek remek részvénypiaci teljesítménye ellenére nem volt a befektetők figyelmének középpontjában, azonban úgy tűnik, hogy minden adott, hogy
a következő évtizedben is az egyik legjobban teljesítő gazdaság és legmagasabb hozamot biztosító tőkepiac legyen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót
A 20 pontos béketerv lesz a fő téma.
Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál
Érdemes előre tervezni.
Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány
Folytatódhatnak az Alföldi Tej felvásárlásáról szóló egyeztetések.
Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben
Januártól él az szja-mentesség.
Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak
Az ország kötvényei a következő évtizedben kb. 6,5%-os hozamot kínálnak helyi devizában kifejezve.
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk
2025 a forint és a carry trade éve (is) volt.
Túlélte az első vihart az örökös válságország
Lezajlott a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb reformkísérletének első fejezete.
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.