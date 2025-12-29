Alig mozdul a magyar tőzsde

Fėltávnál a BUX mindössze 0,1 százalékos pluszban van.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 1,9 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 1,7 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 3,5 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 0,7 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,54 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ