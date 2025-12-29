  • Megjelenítés
Alig mozdul a magyar tőzsde
Üzlet

Alig mozdul a magyar tőzsde

Portfolio
Fėltávnál a BUX mindössze 0,1 százalékos pluszban van.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 1,9 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 1,7 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 3,5 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 0,7 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,54 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Még több Üzlet

Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket

Fontos határidő közeleg: rengeteg magyar vállalkozó bukhatja el az adókedvezményt, ha lemarad róla

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Most derül ki, hogyan zárják az évet a befektetéseink

A Cook-szigetek járműveibe is Mol motorolaj kerül - Így jut el Almásfüzitőről öt kontinensre a magyar kenőanyag

Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Megjött a kijózanodás az elektromos autóknál: átírják a terveket a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility