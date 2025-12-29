  • Megjelenítés
Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken
Üzlet

Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kisebb esés figyelhető meg, Európában pedig óvatos emelkedést láthatunk majd. A nemesfém piacra is nagyon érdemes figyelni az év utolsó napjaiban, ugyanis az ezüst és az arany árfolyama is új történelmi csúcsot döntött az éjjeli órákban, ezt követően azonban egy nagyobb, főként negatív irányú csapkodás vette kezdetét.

Gazdasági események szempontjából nem várhatóak nagy izgalmak, a potenciális ukrajnai békével kapcsolatos hírek azonban hozhatnak mozgásokat a piacokra.
Megosztás

Esik tovább az arany is

Az ezüst után az arany árfolyama is nyomás alá került: már 1,8 százalékos mínuszban van a jegyzés.

XAUUSD_2025-12-29_08-04-39
Megosztás

Nyomás alatt az ezüst

Már 5 százalékos esésben van az ezüst árfolyama, noha 6 százalékos is volt már az emelkedés mértéke az éjjeli órákban.

A mostani reakció nem véletlen, ugyanis a világ legnagyobb árutőzsdéje, a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét, ami erős nyomást gyakorolhat az árfolyamra.

SILVER_2025-12-29_08-01-38
Megosztás

Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje!

Az ezüstpiac kritikus hét elé néz, miután a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét. A döntés ma lépett hatályba, és érdemben növeli a nyomást a tőkeáttételes pozíciókon.   

Tovább a cikkhez
Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje!
Megosztás

Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?

Újabb egyedülálló rendezvénnyel készülünk Signature PRO előfizetőinknek: a befektetőket jelenleg leginkább lázban tartó sztori, a mesterséges intelligencia lesz az online klub középpontjában. Január 27-i eseményünkön több nézőpontból is azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire fenntartható ez az őrület, igazi megatrendet látunk, vagy buborékot.

Tovább a cikkhez
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Megosztás

Történelmi csúcs után rángatják az ezüstöt is

Közel 6 százalékos pluszban, 83,9 dollárnál is volt már hétfőn az ezüst árfolyama, ezt követően azonban az aranyhoz hasonlóan főként negatív irányú mozgásokat láthatunk. Most 1,5 százalékos esésben van a fém jegyzése:

SILVER_2025-12-29_07-36-39
Megosztás

Itt az új aranycsúcs

Fél százalékos emelkedést követően 4552 dollárnál új történelmi csúcsot ért el az éjszakai órákban az arany unciánkénit árfolyama. Ezt követően egy kisebb pullback látszik körvonalazódni: most éppen 0,8 százalékos mínuszban, 4495 dollár közelében mozog az árfolyam.

XAUUSD_2025-12-29_07-33-55
Megosztás

Kis pluszok várhaótak Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,46 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,15 százalékot esett, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,4 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,06 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a háztartások hitelállományának alakulására vonatkozó statisztikáját publikálja ma reggel, miközben a nap második felében Amerikában a folyamatban lévő lakásértékesítések adata érkezik a nap második felében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 63,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 72,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 710,97 0,0% 1,2% 2,7% 14,5% 12,4% 61,3%
S&P 500 6 929,94 0,0% 1,4% 1,7% 17,8% 14,8% 87,1%
Nasdaq 25 644,39 0,0% 1,2% 1,6% 22,0% 17,8% 101,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 750,39 0,7% 2,5% 2,4% 27,2% 28,3% 90,4%
Hang Seng 25 818,93 0,0% 0,5% -0,4% 28,7% 28,5% -2,2%
CSI 300 4 657,24 0,3% 1,9% 3,1% 18,4% 16,8% -7,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 340,06 0,0% 0,2% 2,6% 22,3% 22,6% 79,1%
CAC 8 103,58 0,0% -0,6% 0,1% 9,8% 11,3% 46,8%
FTSE 9 870,68 0,0% -0,3% 1,8% 20,8% 21,3% 51,8%
FTSE MIB 44 606,58 0,0% -0,3% 3,4% 30,5% 32,2% 101,6%
IBEX 17 172,9 0,0% 0,0% 5,0% 48,1% 49,7% 111,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 111 047 0,0% 0,6% 1,1% 40,0% 39,7% 169,6%
ATX 5 247,21 0,0% 0,2% 4,9% 43,2% 45,5% 91,7%
PX 2 672,24 0,0% 0,7% 7,5% 51,8% 51,7% 164,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 440 0,0% 0,4% 2,9% 63,4% 62,2% 169,7%
Mol 2 900 0,0% 2,7% 0,0% 6,2% 7,7% 35,5%
Richter 9 720 0,0% -0,2% -0,8% -6,5% -7,3% 33,4%
Magyar Telekom 1 800 0,0% -0,9% 2,6% 41,3% 41,3% 383,9%
Nyersanyagok              
WTI 56,6 -3,6% -0,4% -3,8% -21,9% -19,6% 17,9%
Brent 62,3 0,0% 3,0% -1,4% -16,6% -15,5% 21,3%
Arany 4 539,16 1,6% 4,5% 9,0% 72,9% 72,3% 141,6%
Devizák              
EURHUF 387,5750 -0,2% 0,2% 1,5% -5,8% -5,7% 6,8%
USDHUF 329,0809 -0,2% -0,4% -0,1% -17,2% -16,6% 10,4%
GBPHUF 443,7151 -0,7% 0,4% 1,7% -10,8% -10,2% 10,3%
EURUSD 1,1778 0,0% 0,6% 1,6% 13,7% 13,1% -3,3%
USDJPY 156,3950 0,0% -0,7% 0,0% -0,5% -0,6% 51,0%
GBPUSD 1,3508 0,0% 1,1% 2,1% 7,9% 8,0% -0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 296 0,1% -0,9% -3,5% -7,5% -8,8% 253,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 -0,1% -0,5% 3,4% -10,2% -10,3% 341,8%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,0% -1,0% 7,4% 19,8% 21,8% -622,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 0,0% 0,1% -2,7% 3,9% 4,4% 218,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

Egészen elképesztő, ami az olaj árával történik

Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

Címlapkép forrása: Big Jom

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egy évszázados visszalépés: összeomlik a háború utáni világrend
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Megjött a kijózanodás az elektromos autóknál: átírják a terveket a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility