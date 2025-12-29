Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Már 5 százalékos esésben van az ezüst árfolyama, noha 6 százalékos is volt már az emelkedés mértéke az éjjeli órákban.

A mostani reakció nem véletlen, ugyanis a világ legnagyobb árutőzsdéje, a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét, ami erős nyomást gyakorolhat az árfolyamra.