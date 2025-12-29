Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Gazdasági események szempontjából nem várhatóak nagy izgalmak, a potenciális ukrajnai békével kapcsolatos hírek azonban hozhatnak mozgásokat a piacokra.
Esik tovább az arany is
Az ezüst után az arany árfolyama is nyomás alá került: már 1,8 százalékos mínuszban van a jegyzés.
Nyomás alatt az ezüst
Már 5 százalékos esésben van az ezüst árfolyama, noha 6 százalékos is volt már az emelkedés mértéke az éjjeli órákban.
A mostani reakció nem véletlen, ugyanis a világ legnagyobb árutőzsdéje, a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét, ami erős nyomást gyakorolhat az árfolyamra.
Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje!
Az ezüstpiac kritikus hét elé néz, miután a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét. A döntés ma lépett hatályba, és érdemben növeli a nyomást a tőkeáttételes pozíciókon.
Történelmi csúcs után rángatják az ezüstöt is
Közel 6 százalékos pluszban, 83,9 dollárnál is volt már hétfőn az ezüst árfolyama, ezt követően azonban az aranyhoz hasonlóan főként negatív irányú mozgásokat láthatunk. Most 1,5 százalékos esésben van a fém jegyzése:
Itt az új aranycsúcs
Fél százalékos emelkedést követően 4552 dollárnál új történelmi csúcsot ért el az éjszakai órákban az arany unciánkénit árfolyama. Ezt követően egy kisebb pullback látszik körvonalazódni: most éppen 0,8 százalékos mínuszban, 4495 dollár közelében mozog az árfolyam.
Kis pluszok várhaótak Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,46 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,15 százalékot esett, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,4 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,06 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a háztartások hitelállományának alakulására vonatkozó statisztikáját publikálja ma reggel, miközben a nap második felében Amerikában a folyamatban lévő lakásértékesítések adata érkezik a nap második felében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 63,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 72,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 710,97
|0,0%
|1,2%
|2,7%
|14,5%
|12,4%
|61,3%
|S&P 500
|6 929,94
|0,0%
|1,4%
|1,7%
|17,8%
|14,8%
|87,1%
|Nasdaq
|25 644,39
|0,0%
|1,2%
|1,6%
|22,0%
|17,8%
|101,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 750,39
|0,7%
|2,5%
|2,4%
|27,2%
|28,3%
|90,4%
|Hang Seng
|25 818,93
|0,0%
|0,5%
|-0,4%
|28,7%
|28,5%
|-2,2%
|CSI 300
|4 657,24
|0,3%
|1,9%
|3,1%
|18,4%
|16,8%
|-7,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 340,06
|0,0%
|0,2%
|2,6%
|22,3%
|22,6%
|79,1%
|CAC
|8 103,58
|0,0%
|-0,6%
|0,1%
|9,8%
|11,3%
|46,8%
|FTSE
|9 870,68
|0,0%
|-0,3%
|1,8%
|20,8%
|21,3%
|51,8%
|FTSE MIB
|44 606,58
|0,0%
|-0,3%
|3,4%
|30,5%
|32,2%
|101,6%
|IBEX
|17 172,9
|0,0%
|0,0%
|5,0%
|48,1%
|49,7%
|111,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|111 047
|0,0%
|0,6%
|1,1%
|40,0%
|39,7%
|169,6%
|ATX
|5 247,21
|0,0%
|0,2%
|4,9%
|43,2%
|45,5%
|91,7%
|PX
|2 672,24
|0,0%
|0,7%
|7,5%
|51,8%
|51,7%
|164,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 440
|0,0%
|0,4%
|2,9%
|63,4%
|62,2%
|169,7%
|Mol
|2 900
|0,0%
|2,7%
|0,0%
|6,2%
|7,7%
|35,5%
|Richter
|9 720
|0,0%
|-0,2%
|-0,8%
|-6,5%
|-7,3%
|33,4%
|Magyar Telekom
|1 800
|0,0%
|-0,9%
|2,6%
|41,3%
|41,3%
|383,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,6
|-3,6%
|-0,4%
|-3,8%
|-21,9%
|-19,6%
|17,9%
|Brent
|62,3
|0,0%
|3,0%
|-1,4%
|-16,6%
|-15,5%
|21,3%
|Arany
|4 539,16
|1,6%
|4,5%
|9,0%
|72,9%
|72,3%
|141,6%
|Devizák
|EURHUF
|387,5750
|-0,2%
|0,2%
|1,5%
|-5,8%
|-5,7%
|6,8%
|USDHUF
|329,0809
|-0,2%
|-0,4%
|-0,1%
|-17,2%
|-16,6%
|10,4%
|GBPHUF
|443,7151
|-0,7%
|0,4%
|1,7%
|-10,8%
|-10,2%
|10,3%
|EURUSD
|1,1778
|0,0%
|0,6%
|1,6%
|13,7%
|13,1%
|-3,3%
|USDJPY
|156,3950
|0,0%
|-0,7%
|0,0%
|-0,5%
|-0,6%
|51,0%
|GBPUSD
|1,3508
|0,0%
|1,1%
|2,1%
|7,9%
|8,0%
|-0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 296
|0,1%
|-0,9%
|-3,5%
|-7,5%
|-8,8%
|253,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|-0,1%
|-0,5%
|3,4%
|-10,2%
|-10,3%
|341,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,0%
|-1,0%
|7,4%
|19,8%
|21,8%
|-622,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,0%
|0,1%
|-2,7%
|3,9%
|4,4%
|218,5%
