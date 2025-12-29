Eljött a fogyókúrás csodaszerek forradalma – Feltámadhat a szétvert részvény?

Korunk népbetegsége az elhízás, ami nem csak esztétikai kérdés, de bizonyíthatóan összefüggést mutat a rettegett betegségekkel, számszerűsíthetően megrövidíti az életet. Az Egészségügyi Világszervezet krónikus betegséggé nyilvánította az elhízást, viszont pozitív fejlemény, hogy a legújabb generációs fogyasztó gyógyszerekkel gyakorlatilag kezelhetővé vált. A készítményeknek óriási a piaca, ami jelentős bevétellel és nyereséggel kecsegtet, nem csoda, hogy a legnagyobb gyógyszergyártók kiemelten foglalkoznak a területtel. Egy ideig úgy tűnt, hogy a dán Novo Nordisk lesz a befutó, de amilyen gyorsan felkapták a befektetők a sztorit, olyan gyorsan el is engedték, és idén annak is tanúi lehettünk, hogy milyen az, amikor egyetlen cég egy egész ország GDP-jét megmozgatja. De az év végén jött egy pozitív, szinte forradalmi hír, ami akár fordulatot is hozhat a földbe döngölt részvénynek.

Népbetegség az elhízás – halljuk nap mint nap, nem véletlenül, hiszen manapság a világon mintegy 650 millió embert tartanak számon elhízottként, Magyarországon pedig közel 70 százalékra teszik a túlsúlyos vagy elhízott emberek arányát. Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, a WHO már kimondta, hogy krónikus betegség, és nagyban növeli a társbetegségek kockázatát, amelyek bizonyítottan korai halálozáshoz vezetnek.

Az elhízás elleni szerek óriási piacot jelentenek a gyógyszergyártóknak és a legújabb generációs fogyasztószerekkel gyakorlatilag gyógyszeresen kezelhetővé vált az obezitás, így nem véletlen, hogy a legnagyobb gyógyszergyártók aktívan kutatnak a területen. Egy ideig úgy tűnt, hogy a Novo Nordisk lesz a befutó, amire a részvények árfolyama rakétaszerű szárnyalást mutatott, de amilyen gyors volt az emelkedés, olyan gyors volt a zuhanás is. Az év végéhez közeledve azonban jött ez pozitív fejlemény, ami elhozhatja a fordulatot az öldöklő versenyben a fogyasztószerek piacán.

A Novo Nordisk tündöklése és bukása

A cukorbetegség kezelésére szolgáló Ozempic nevű készítményt a Novo Nordisk 2018 februárjában dobta piacra az Egyesült Államokban, majd a gyógyszer egyik aktív hatóanyagából, a szemaglutidból egy külön terméket készített és Wegovy néven új márkaként kezdte forgalmazni, már fogyasztószerként, miután 2021-ben megkapta erre az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA engedélyét. Ezt követően a gyógyszer fokozatosan vált széles körben elérhetővé: Európában 2022. január 6-án kapott uniós forgalomba hozatali engedélyt, ami az egész EU területére megnyitotta az utat. A leglátványosabban az Egyesült Államokban szerzett piacot a készítmény, majd Európában is megjelent a nagyobb piacokon, például Németországban 2023 nyarán debütált jelentős európai bevezetésként, míg a skandináv régióban több helyen 2023 elején vált elérhetővé minden dóziserősségben.