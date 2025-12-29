Ezer mini atomerőmű épülhet 2050-ig - a tech óriások már sorban állnak, de valami nem stimmel

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Ezek az apró atomerőművek a tervek szerint az Egyesült Királyságban a 2030-as évek közepére válhatnak üzemképessé. Az SMR-ek egyaránt felkeltették az állami szereplők és olyan technológiai óriások érdeklődését, mint az Amazon vagy a Microsoft.

Az érdeklődés nem alaptalan. Még a legnagyobb SMR-konstrukciók – 350 megawattos kapacitással – is körülbelül tízszer kisebbek, mint a legújabb tervezett brit atomerőmű, a Hinkley Point C. Ezért alacsonyabbak a kezdeti beruházási költségek, és rövidebb az építési idő. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint

2050-re akár ezer SMR is működhet világszerte, összesen 120 gigawattos kapacitással.

Az ígéretek ellenére az amerikai tőzsdén jegyzett SMR-fejlesztők nehéz időszakot élnek át. A NuScale piaci értéke az elmúlt fél évben a felére zuhant, és az Oklo, valamint a Nano Nuclear Energy is jelentős veszteségeket szenvedett el.

Számos probléma nehezíti a terjedést. Bár a kisebb reaktorok kisebb befektetést igényelnek, az egységnyi kapacitásra vetített költségük magasabb a hagyományos, nagy blokkokénál. Ráadásul még egységes szabvány sem alakult ki: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) világszerte közel 130 különböző SMR-technológiát tart nyilván.

Az SMR-ek a növekvő villamosenergia-igény és a dekarbonizáció összehangolásának egyik lehetséges eszközei. A sok, még fejlesztés alatt álló változat miatt azonban a megrendelők egy része kivár. A Tennessee Valley Authority, az Egyesült Államok legnagyobb áramszolgáltatója például több SMR-fejlesztő céggel is megállapodást kötött, hogy nyitva tartsa a lehetőségeit.

Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy az energiaigényre vonatkozó előrejelzések gyorsan változhatnak. A hatékonyabb chipek, például a Google TPU-k mérsékelhetik az adatközpontok energiaéhségének exponenciális növekedését. Ez arra emlékeztet, hogy a tőkeigényes iparágakat könnyen háttérbe szoríthatják a gyorsan fejlődő technológiák.

