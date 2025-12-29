  • Megjelenítés
Ezer mini atomerőmű épülhet 2050-ig - a tech óriások már sorban állnak, de valami nem stimmel
Üzlet

Ezer mini atomerőmű épülhet 2050-ig - a tech óriások már sorban állnak, de valami nem stimmel

Portfolio
A kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek) az utóbbi évek egyik legfelkapottabb energetikai technológiájának számítanak, ám a körülöttük kialakult kezdeti eufória már most alábbhagyni látszik - írta a Financial Times.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Ezek az apró atomerőművek a tervek szerint az Egyesült Királyságban a 2030-as évek közepére válhatnak üzemképessé. Az SMR-ek egyaránt felkeltették az állami szereplők és olyan technológiai óriások érdeklődését, mint az Amazon vagy a Microsoft.

Az érdeklődés nem alaptalan. Még a legnagyobb SMR-konstrukciók – 350 megawattos kapacitással – is körülbelül tízszer kisebbek, mint a legújabb tervezett brit atomerőmű, a Hinkley Point C. Ezért alacsonyabbak a kezdeti beruházási költségek, és rövidebb az építési idő. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint

2050-re akár ezer SMR is működhet világszerte, összesen 120 gigawattos kapacitással.

Az ígéretek ellenére az amerikai tőzsdén jegyzett SMR-fejlesztők nehéz időszakot élnek át. A NuScale piaci értéke az elmúlt fél évben a felére zuhant, és az Oklo, valamint a Nano Nuclear Energy is jelentős veszteségeket szenvedett el.

Még több Üzlet

Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Alig mozdul a magyar tőzsde

Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket

IRxd7zuy

Számos probléma nehezíti a terjedést. Bár a kisebb reaktorok kisebb befektetést igényelnek, az egységnyi kapacitásra vetített költségük magasabb a hagyományos, nagy blokkokénál. Ráadásul még egységes szabvány sem alakult ki: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) világszerte közel 130 különböző SMR-technológiát tart nyilván.

Az SMR-ek a növekvő villamosenergia-igény és a dekarbonizáció összehangolásának egyik lehetséges eszközei. A sok, még fejlesztés alatt álló változat miatt azonban a megrendelők egy része kivár. A Tennessee Valley Authority, az Egyesült Államok legnagyobb áramszolgáltatója például több SMR-fejlesztő céggel is megállapodást kötött, hogy nyitva tartsa a lehetőségeit.

Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy az energiaigényre vonatkozó előrejelzések gyorsan változhatnak. A hatékonyabb chipek, például a Google TPU-k mérsékelhetik az adatközpontok energiaéhségének exponenciális növekedését. Ez arra emlékeztet, hogy a tőkeigényes iparágakat könnyen háttérbe szoríthatják a gyorsan fejlődő technológiák.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, melyik amerikai cég lehet a befutó az MVM kis reaktoros terveinél

Milos Stefanovic: "a piac készen áll, a nukleáris reneszánsz nem álom többé"

Kiderült, hogy mennyi idő alatt épülhetnek fel az első kis nukleáris reaktorok Magyarországon

Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Aszódi Attila: Nagy lehetőség áll Magyarország előtt Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján - A mini atomerőművek a középpontban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a kijózanodás az elektromos autóknál: átírják a terveket a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility