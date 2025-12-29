Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát

A kijelző közepe mentén összecsukható iPhone-ról már régóta keringenek pletykák, mostanra azonban több, egymástól független forrás is megerősíti a fejlesztés tényét. Mark Gurman, a Bloomberg Apple-szakértője szerint a vállalat jövőre tervezi leleplezni az újdonságot. Ming-csi Kuo, Apple-lel foglalkozó elemző szintén valós projektként tekint a készülékre, sőt úgy tudja, hogy a gyártó már most kapacitásproblémákkal küzd, a mobil iránt várható erős kereslet miatt.

Jon Prosser YouTuber karácsony előtt néhány nappal FrontPageTech csatornájáján állítólagos felvételeket is közzétett az összecsukható iPhone-ról.

A felvételen 3D-s látványterveken mutatja be, hogyan nézhet ki a hajtogatható iPhone,

és azt is elmagyarázza, mi tartotta vissza eddig az Apple-t egy ilyen készülék kiadásától: a hajlítható kijelzők közepén, a hajtogatás miatt jelentkező, korábbi technológiák mellett elkerülhetetlen ránc.

Prosser információi szerint az Apple egy speciális megoldást dolgozott ki erre a problémára. A zsanérba épített fémlemez és a folyékony fém kombinációja egyenletesen oszlatja el a kijelző hajlításakor oszlathatja el a keletkező nyomást, így elkerülhető a törésvonalhoz hasonló, jól látható gyűrődés megjelenése.

Fontos hozzátenni, hogy a videó nem hivatalos, Apple által közzétett anyagokat mutat be, így nem érdemes készpénznek venni az abban látott dizájnt. Viszont az tény, hogy minden jel arra utal, hogy az Apple első összecsukható mobiljának megjelenése egyre közelebb van.

