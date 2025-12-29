  • Megjelenítés
Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát
Üzlet

Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát

Portfolio
Régóta téma már a technológiai sajtóban, valamint a bennfentes források többször is utaltak már rá, hogy az Apple 2026-ban bemutathatja első összecsukható iPhone-ját. Karácsony előtt egy Youtube-felhasználó felvételeket is közzétett az Apple radikálisan új formatervvel ellátott készülékéről - számolt be a Mashable.

A kijelző közepe mentén összecsukható iPhone-ról már régóta keringenek pletykák, mostanra azonban több, egymástól független forrás is megerősíti a fejlesztés tényét. Mark Gurman, a Bloomberg Apple-szakértője szerint a vállalat jövőre tervezi leleplezni az újdonságot. Ming-csi Kuo, Apple-lel foglalkozó elemző szintén valós projektként tekint a készülékre, sőt úgy tudja, hogy a gyártó már most kapacitásproblémákkal küzd, a mobil iránt várható erős kereslet miatt.

Jon Prosser YouTuber karácsony előtt néhány nappal FrontPageTech csatornájáján állítólagos felvételeket is közzétett az összecsukható iPhone-ról.

A felvételen 3D-s látványterveken mutatja be, hogyan nézhet ki a hajtogatható iPhone,

és azt is elmagyarázza, mi tartotta vissza eddig az Apple-t egy ilyen készülék kiadásától: a hajlítható kijelzők közepén, a hajtogatás miatt jelentkező, korábbi technológiák mellett elkerülhetetlen ránc.

Még több Üzlet

Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Vegyes mozgások a magyar tőzsdén

Ünnepi hidegzuhany a magyar kriptopiacon: újabb szereplő húzza le a rolót

Prosser információi szerint az Apple egy speciális megoldást dolgozott ki erre a problémára. A zsanérba épített fémlemez és a folyékony fém kombinációja egyenletesen oszlatja el a kijelző hajlításakor oszlathatja el a keletkező nyomást, így elkerülhető a törésvonalhoz hasonló, jól látható gyűrődés megjelenése.

Fontos hozzátenni, hogy a videó nem hivatalos, Apple által közzétett anyagokat mutat be, így nem érdemes készpénznek venni az abban látott dizájnt. Viszont az tény, hogy minden jel arra utal, hogy az Apple első összecsukható mobiljának megjelenése egyre közelebb van.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Megjött a kijózanodás az elektromos autóknál: átírják a terveket a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility