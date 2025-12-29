Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Hétfőn enyhe mínuszban zártak az amerikai tőzsdék. Az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq 0,4 százalékot gyengült, a Dow Jones pedig 152 ponttal, azaz 0,3 százalékkal zárt lejjebb.

A mesterséges intelligenciához köthető részvények rosszabb napot zártak.

Az Nvidia árfolyama több mint 1 százalékkal csökkent, leradírozva valamennyit a múlt heti, mintegy 5 százalékos emelkedésből. A Palantir, a Meta és az Oracle papírjai szintén veszteséggel zárták a napot.

Az amerikai részvénypiac összességében kiváló évet zárhat. Az S&P 500 több mint 17 százalékot emelkedett 2025-ben, a Dow 14 százalékos erősödéssel 2021 óta a legjobb évét produkálhatja, a Nasdaq pedig több mint 21 százalékos pluszban áll.

A héten kevés makrogazdasági adat érkezik, ugyanakkor a Fed decemberi ülésének jegyzőkönyve várhatóan kedden jelenik meg. Ez betekintést nyújthat a jegybank 2026-ra vonatkozó kilátásaiba.