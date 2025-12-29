  • Megjelenítés
Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló
Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kisebb esést láthattunk, ezt követően Európában óvatos optimizmus volt megfigyelhető, Amerikában pedig kisebb mínuszban zártak a tőzsdék. A nemesfém piacra is nagyon érdemes figyelni az év utolsó napjaiban, ugyanis az ezüst és az arany árfolyama is új történelmi csúcsot döntött az éjjeli órákban, ezt követően azonban egy nagyobb zuhanás vette kezdetét. Gazdasági események szempontjából nem voltak nagy izgalmak, és a potenciális ukrajnai békével kapcsolatos hírek sem mozgatták meg nagyon a részvénypiacokat.
Kicsi mínuszban zárt Amerika

Hétfőn enyhe mínuszban zártak az amerikai tőzsdék. Az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq 0,4 százalékot gyengült, a Dow Jones pedig 152 ponttal, azaz 0,3 százalékkal zárt lejjebb.

A mesterséges intelligenciához köthető részvények rosszabb napot zártak.

Az Nvidia árfolyama több mint 1 százalékkal csökkent, leradírozva valamennyit a múlt heti, mintegy 5 százalékos emelkedésből. A Palantir, a Meta és az Oracle papírjai szintén veszteséggel zárták a napot.

Az amerikai részvénypiac összességében kiváló évet zárhat. Az S&P 500 több mint 17 százalékot emelkedett 2025-ben, a Dow 14 százalékos erősödéssel 2021 óta a legjobb évét produkálhatja, a Nasdaq pedig több mint 21 százalékos pluszban áll.

A héten kevés makrogazdasági adat érkezik, ugyanakkor a Fed decemberi ülésének jegyzőkönyve várhatóan kedden jelenik meg. Ez betekintést nyújthat a jegybank 2026-ra vonatkozó kilátásaiba.

Európai tőzsdék körkép

A legnagyobb európai részvényeket tömörítő STOXX 600 index minimális, 0,09 százalékos pluszban, 589,25 ponton zárta a napot. A francia CAC 40, a német DAX és a spanyol IBEX egyaránt enyhe emelkedést mutatott, míg a londoni FTSE gyakorlatilag stagnált a hétfői kereskedés során - számolt be a Reuters.

A védelmi szektor közel 1 százalékkal esett, mivel a befektetők továbbra is az amerikai–ukrán béketárgyalások fejleményeit árazzák. Donald Trump amerikai elnök ugyan azt nyilatkozta, hogy egyre közelebb kerülnek a megállapodáshoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a rendezetlen határkérdés továbbra is jelentős bizonytalanságot okoz. A Leonardo részvényei 2 százalékkal, a Rheinmetall és a Hensoldt papírjai pedig egyaránt mintegy 1 százalékkal gyengültek.

A pénzügyi szektor gyengült, jóllehet 2025-ben eddig közel 65 százalékos emelkedést ért el. Az elemzők ezt elsősorban az élénk felvásárlási és összeolvadási aktivitással, az enyhébb szabályozási környezettel, valamint a relatíve stabil makrogazdasági háttérrel magyarázzák.

Mindezzel együtt

a STOXX 600 jelenleg 2021 óta a legerősebb éves teljesítménye felé tart.

Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán

Az ezüst árfolyama hétfőn bizonyos időpillanatban már több mint 10 százalékos mínuszban is volt, miután az éjszakai kereskedésben történelmi csúcsra, unciánként 80 dollár fölé emelkedett. A nemesfém az idei évben így is több mint 145 százalékos pluszban áll - írta a Cnbc.

A Richter napja volt

A BUX ugyan csak 0,1 százalékkal került feljebb hétfőn, de kifejezetten jó napja volt a Richternek.

A gyógyszergyrtó árfolyama mintegy 2,2 százalékkal került feljebb.

Mínuszban az USA

A nyitás után a Nasdaq 0,3, az S&P 500 0,2, a Dow pedig 0,1 százalékos mínuszban van.

Kis esés jöhet Amerikában

A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint a Nasdaq 0,5, az S&P 500 0,3, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos mínuszban nyithat.

Itt az 5 milliárd dolláros húzás az Nvidiától

Az Nvidia 5 milliárd dollár értékben vásárolt Intel-részvényeket – derült ki a félvezetőgyártó hétfői közléséből.

Drámai számok érkeztek: harmadik éve csökken a német óriáscégek nyeresége, tízezrek vesztik el állásukat

A német gazdaság legnagyobb vállalatai továbbra is komoly nehézségekkel szembesülnek: az EY tanulmánya szerint a száz legnagyobb tőzsdei cég együttes eredménye az év első kilenc hónapjában 15 százalékkal zuhant, miközben több mint 17 ezer munkahely szűnt meg. Az IW gazdaságkutató intézet friss felmérése a jövő évvel kapcsolatos várakozásokra kérdezett rá és szintén arra jutott: aki a német gazdaság gyors talpraállásában reménykedik, az csalódni fog.

Alig mozdul a magyar tőzsde

Fėltávnál a BUX mindössze 0,1 százalékos pluszban van.

Nincs nagy változás

Délhez közeledve vegyes a hangulat Európa vezető tőzsdéin. A FTSE 0,2 százalékos pluszban, a DAX és a CAC pedig egyaránt 0,2 százalékos mínuszban vannak.

Beszakadtak a védelmi részvények Trump szavai után

Az ukrajnai béke esélyének növekedésével ismét nyomás alá kerültek az európai védelmi részvények.

Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát

Régóta téma már a technológiai sajtóban, valamint a bennfentes források többször is utaltak már rá, hogy az Apple 2026-ban bemutathatja első összecsukható iPhone-ját. Karácsony előtt egy Youtube-felhasználó felvételeket is közzétett az Apple radikálisan új formatervvel ellátott készülékéről - számolt be a Mashable.

Stagnálás

A vezető európai indexek közül a DAX 0,2 százalékos mínuszban kezdett, a FTSE és a CAC pedig stagnálnak.

Vegyes mozgások a magyar tőzsdén

Kisebb mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül legjobban a Mol, legrosszabbul pedig az OTP áll a nyitást követő percekben.

Nagy részvénykibocsátások: ezt érdemes tudni róluk

A nagyobb tőkeemelések, nyilvános részvényértékesítések és tőzsdére lépések nemcsak a vállalatok finanszírozását és a tőkebevonást teszik lehetővé, hanem a befektetőknek is kínálhatnak vonzó belépési pontot. A diszkont, a várható forgalom és a belépéskor vállalt egyértelmű célok sokszor együtt jelennek meg. Magyar és nemzetközi példákon mutatjuk be, mire érdemes ilyenkor figyelni.

Ünnepi hidegzuhany a magyar kriptopiacon: újabb szereplő húzza le a rolót

Nemrég jelentették még csak be a Revolut, a CoinCash és az eToro távozását a hazai kriptopiacról, máris itt a következő hidegzuhany: bár december 19-én megjelent az első hazai validátor, a Kriptomat mégis úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

Esik tovább az arany is

Az ezüst után az arany árfolyama is nyomás alá került: már 1,8 százalékos mínuszban van a jegyzés.

Nyomás alatt az ezüst

Már 5 százalékos esésben van az ezüst árfolyama, noha 6 százalékos is volt már az emelkedés mértéke az éjjeli órákban.

A mostani reakció nem véletlen, ugyanis a világ legnagyobb árutőzsdéje, a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét, ami erős nyomást gyakorolhat az árfolyamra.

Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje!

Az ezüstpiac kritikus hét elé néz, miután a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét. A döntés ma lépett hatályba, és érdemben növeli a nyomást a tőkeáttételes pozíciókon.   

Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?

Újabb egyedülálló rendezvénnyel készülünk Signature PRO előfizetőinknek: a befektetőket jelenleg leginkább lázban tartó sztori, a mesterséges intelligencia lesz az online klub középpontjában. Január 27-i eseményünkön több nézőpontból is azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire fenntartható ez az őrület, igazi megatrendet látunk, vagy buborékot.

Történelmi csúcs után rángatják az ezüstöt is

Közel 6 százalékos pluszban, 83,9 dollárnál is volt már hétfőn az ezüst árfolyama, ezt követően azonban az aranyhoz hasonlóan főként negatív irányú mozgásokat láthatunk. Most 1,5 százalékos esésben van a fém jegyzése:

Itt az új aranycsúcs

Fél százalékos emelkedést követően 4552 dollárnál új történelmi csúcsot ért el az éjszakai órákban az arany unciánkénit árfolyama. Ezt követően egy kisebb pullback látszik körvonalazódni: most éppen 0,8 százalékos mínuszban, 4495 dollár közelében mozog az árfolyam.

Kis pluszok várhaótak Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,46 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,15 százalékot esett, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,4 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,06 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a háztartások hitelállományának alakulására vonatkozó statisztikáját publikálja ma reggel, miközben a nap második felében Amerikában a folyamatban lévő lakásértékesítések adata érkezik a nap második felében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 63,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 72,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 710,97 0,0% 1,2% 2,7% 14,5% 12,4% 61,3%
S&P 500 6 929,94 0,0% 1,4% 1,7% 17,8% 14,8% 87,1%
Nasdaq 25 644,39 0,0% 1,2% 1,6% 22,0% 17,8% 101,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 750,39 0,7% 2,5% 2,4% 27,2% 28,3% 90,4%
Hang Seng 25 818,93 0,0% 0,5% -0,4% 28,7% 28,5% -2,2%
CSI 300 4 657,24 0,3% 1,9% 3,1% 18,4% 16,8% -7,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 340,06 0,0% 0,2% 2,6% 22,3% 22,6% 79,1%
CAC 8 103,58 0,0% -0,6% 0,1% 9,8% 11,3% 46,8%
FTSE 9 870,68 0,0% -0,3% 1,8% 20,8% 21,3% 51,8%
FTSE MIB 44 606,58 0,0% -0,3% 3,4% 30,5% 32,2% 101,6%
IBEX 17 172,9 0,0% 0,0% 5,0% 48,1% 49,7% 111,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 111 047 0,0% 0,6% 1,1% 40,0% 39,7% 169,6%
ATX 5 247,21 0,0% 0,2% 4,9% 43,2% 45,5% 91,7%
PX 2 672,24 0,0% 0,7% 7,5% 51,8% 51,7% 164,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 440 0,0% 0,4% 2,9% 63,4% 62,2% 169,7%
Mol 2 900 0,0% 2,7% 0,0% 6,2% 7,7% 35,5%
Richter 9 720 0,0% -0,2% -0,8% -6,5% -7,3% 33,4%
Magyar Telekom 1 800 0,0% -0,9% 2,6% 41,3% 41,3% 383,9%
Nyersanyagok              
WTI 56,6 -3,6% -0,4% -3,8% -21,9% -19,6% 17,9%
Brent 62,3 0,0% 3,0% -1,4% -16,6% -15,5% 21,3%
Arany 4 539,16 1,6% 4,5% 9,0% 72,9% 72,3% 141,6%
Devizák              
EURHUF 387,5750 -0,2% 0,2% 1,5% -5,8% -5,7% 6,8%
USDHUF 329,0809 -0,2% -0,4% -0,1% -17,2% -16,6% 10,4%
GBPHUF 443,7151 -0,7% 0,4% 1,7% -10,8% -10,2% 10,3%
EURUSD 1,1778 0,0% 0,6% 1,6% 13,7% 13,1% -3,3%
USDJPY 156,3950 0,0% -0,7% 0,0% -0,5% -0,6% 51,0%
GBPUSD 1,3508 0,0% 1,1% 2,1% 7,9% 8,0% -0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 296 0,1% -0,9% -3,5% -7,5% -8,8% 253,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 -0,1% -0,5% 3,4% -10,2% -10,3% 341,8%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,0% -1,0% 7,4% 19,8% 21,8% -622,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 0,0% 0,1% -2,7% 3,9% 4,4% 218,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
