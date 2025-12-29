  • Megjelenítés
Ünnepi hidegzuhany a magyar kriptopiacon: újabb szereplő húzza le a rolót
Üzlet

Ünnepi hidegzuhany a magyar kriptopiacon: újabb szereplő húzza le a rolót

Portfolio
Nemrég jelentették még csak be a Revolut, a CoinCash és az eToro távozását a hazai kriptopiacról, máris itt a következő hidegzuhany: bár december 19-én megjelent az első hazai validátor, a Kriptomat mégis úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

Nemrég érkezett a hír, hogy

A Kriptomat december 26-án 23 órától felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

A kriptovaluta tőzsde friss tájékoztatása szerint a döntés hátterében a „magyarországi új helyi szabályozási követelmények”, valamint a hatósági elvárásoknak való teljes körű megfelelés áll.

Előzmény

Az elmúlt hetekben valóságos kivonulási hullám söpört végig a hazai kriptoszektoron:

  • Revolut: a fintech óriás december 18-án végleg lezárta a kripto-kereskedést Magyarországon.
  • eToro: az eToro is leállítja a valódi kriptoeszközök vételét és eladását a magyar ügyfelek számára, szintén december 26-i határidővel.
  • CoinCash: a hazai váltópiac legnagyobb szereplője, a CoinCash is felfüggesztette szolgáltatásait és ATM-hálózatát a megfelelési nehézségek miatt.

Elkésett a fordulat

​Fontos fordulat a történetben, hogy december 19-én megjelent az első hivatalos validátor a magyar piacon. Ez elméletileg megnyitotta az utat a legális, szabályozott működés előtt, azonban a Kriptomat (és korábban a többiek) számára

ez a lépés már nem volt elegendő vagy elég gyors ahhoz, hogy megváltoztassák kivonulási stratégiájukat.

A technikai átállás és a jogi megfelelés kiépítése a Revb szerint több időt vesz igénybe, mint amennyit a hatósági határidők engednek. Az oldal kiemeli: a probléma gyökere az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) által előírt szigorú keretrendszer. Bár a validátori rendszer elindult, a „validátor” hiánya miatti korábbi bizonytalanság olyan jogi kockázatot teremtett, amely mellett a nagy nemzetközi szolgáltatók inkább a biztonságos kivonulást választották a büntetések kockáztatása helyett.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

