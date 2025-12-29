Ünnepi hidegzuhany a magyar kriptopiacon: újabb szereplő húzza le a rolót

Nemrég érkezett a hír, hogy
A Kriptomat december 26-án 23 órától felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.
A kriptovaluta tőzsde friss tájékoztatása szerint a döntés hátterében a „magyarországi új helyi szabályozási követelmények”, valamint a hatósági elvárásoknak való teljes körű megfelelés áll.
Előzmény
Az elmúlt hetekben valóságos kivonulási hullám söpört végig a hazai kriptoszektoron:
- Revolut: a fintech óriás december 18-án végleg lezárta a kripto-kereskedést Magyarországon.
- eToro: az eToro is leállítja a valódi kriptoeszközök vételét és eladását a magyar ügyfelek számára, szintén december 26-i határidővel.
- CoinCash: a hazai váltópiac legnagyobb szereplője, a CoinCash is felfüggesztette szolgáltatásait és ATM-hálózatát a megfelelési nehézségek miatt.
Elkésett a fordulat
Fontos fordulat a történetben, hogy december 19-én megjelent az első hivatalos validátor a magyar piacon. Ez elméletileg megnyitotta az utat a legális, szabályozott működés előtt, azonban a Kriptomat (és korábban a többiek) számára
ez a lépés már nem volt elegendő vagy elég gyors ahhoz, hogy megváltoztassák kivonulási stratégiájukat.
A technikai átállás és a jogi megfelelés kiépítése a Revb szerint több időt vesz igénybe, mint amennyit a hatósági határidők engednek. Az oldal kiemeli: a probléma gyökere az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) által előírt szigorú keretrendszer. Bár a validátori rendszer elindult, a „validátor” hiánya miatti korábbi bizonytalanság olyan jogi kockázatot teremtett, amely mellett a nagy nemzetközi szolgáltatók inkább a biztonságos kivonulást választották a büntetések kockáztatása helyett.
