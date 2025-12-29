Vegyes mozgások a magyar tőzsdén

Kisebb mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül legjobban a Mol, legrosszabbul pedig az OTP áll a nyitást követő percekben.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 110 710 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb, míg a Richter árfolyama 1,3 százalékot emelkedett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és az ANY indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

