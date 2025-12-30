Egyesülésről adott hírt az UBM

Az UBM Holding Zrt. leányvállalatai, az UBM Grain Zrt. és az UBM Agro Zrt., a mai napon végleges döntést hoztak az egyesülésről. Az egyesülés során az UBM Agro Zrt. beolvad az UBM Grain Zrt.-be, megszűnik, és minden vagyona az UBM Grain Zrt.-re száll át.

A beolvadás után az UBM Grain Zrt. jegyzett tőkéje 12,7 millió forintról 30,7 millió forintra nő. Az egyesülés nem érinti az UBM Grain Zrt. nevét, székhelyét, fő tevékenységét, egyéb tevékenységi körét, illetve vezető tisztségviselőit és könyvvizsgálóját.

Az egyesülés tervezett időpontja: 2026. március 31.