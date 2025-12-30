  • Megjelenítés
Üzlet

Egyesülésről adott hírt az UBM

Portfolio
Az UBM Holding leányvállalatai, az UBM Agro Zrt. és az UBM Grain Zrt. az egyesülésről döntöttek: az UBM Agro Zrt. beolvad az UBM Grain Zrt. be, amelynek jegyzett tőkéje a tranzakció után 30,7 millió forintra emelkedik.

Az UBM Holding Zrt. leányvállalatai, az UBM Grain Zrt. és az UBM Agro Zrt., a mai napon végleges döntést hoztak az egyesülésről. Az egyesülés során az UBM Agro Zrt. beolvad az UBM Grain Zrt.-be, megszűnik, és minden vagyona az UBM Grain Zrt.-re száll át.

A beolvadás után az UBM Grain Zrt. jegyzett tőkéje 12,7 millió forintról 30,7 millió forintra nő. Az egyesülés nem érinti az UBM Grain Zrt. nevét, székhelyét, fő tevékenységét, egyéb tevékenységi körét, illetve vezető tisztségviselőit és könyvvizsgálóját.

Az egyesülés tervezett időpontja: 2026. március 31.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility