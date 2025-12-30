  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap nem változik a benzin és a dízel ára - írja a holtankoljak.

A 2025-ös év utolsó napján nem változnak a hazai üzemanyagárak a nagykereskedelmi árak tekintetében.

A ma érvénybe lépett változásokat követően 2025.12.30-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 571 Ft/liter 
