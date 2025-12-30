Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,06 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,23 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,19 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,02 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálhat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Az amerikai jegybank ma este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 61,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 461,93
|-0,5%
|0,2%
|1,6%
|13,9%
|12,7%
|59,8%
|S&P 500
|6 905,74
|-0,3%
|0,4%
|0,8%
|17,4%
|15,7%
|85,3%
|Nasdaq
|25 525,56
|-0,5%
|0,3%
|0,4%
|21,5%
|18,9%
|98,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 526,92
|-0,4%
|0,2%
|0,5%
|26,7%
|25,4%
|83,3%
|Hang Seng
|25 635,23
|-0,7%
|-0,6%
|-0,9%
|27,8%
|27,6%
|-3,5%
|CSI 300
|4 639,37
|-0,4%
|0,6%
|2,5%
|17,9%
|16,5%
|-8,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 351,12
|0,0%
|0,3%
|2,2%
|22,3%
|21,9%
|77,0%
|CAC
|8 112,02
|0,1%
|-0,1%
|-0,1%
|9,9%
|10,3%
|44,6%
|FTSE
|9 866,53
|0,0%
|0,0%
|1,5%
|20,7%
|21,1%
|49,4%
|FTSE MIB
|44 436,01
|-0,4%
|-0,4%
|2,5%
|30,0%
|30,1%
|99,6%
|IBEX
|17 195,8
|0,1%
|0,2%
|5,0%
|48,3%
|49,1%
|110,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|110 953,4
|-0,1%
|0,1%
|1,4%
|39,9%
|39,6%
|165,9%
|ATX
|5 247,96
|0,0%
|0,2%
|4,8%
|43,3%
|44,6%
|88,9%
|PX
|2 664,86
|-0,3%
|0,0%
|6,9%
|51,4%
|51,3%
|158,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 010
|-1,2%
|-1,2%
|2,3%
|61,4%
|60,2%
|165,2%
|Mol
|2 954
|1,9%
|2,3%
|1,5%
|8,2%
|9,7%
|35,0%
|Richter
|9 885
|1,7%
|2,2%
|1,5%
|-5,0%
|-5,7%
|34,2%
|Magyar Telekom
|1 798
|-0,1%
|-0,1%
|2,3%
|41,1%
|41,1%
|378,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,89
|2,3%
|-0,5%
|-1,2%
|-20,1%
|-18,8%
|20,9%
|Brent
|61,97
|-0,5%
|-0,2%
|-2,0%
|-17,1%
|-16,3%
|21,1%
|Arany
|4 333,22
|-4,5%
|-2,3%
|3,2%
|65,1%
|65,6%
|130,5%
|Devizák
|EURHUF
|386,4250
|-0,3%
|-0,6%
|1,3%
|-6,1%
|-5,9%
|6,0%
|USDHUF
|328,3973
|-0,2%
|-0,6%
|-0,1%
|-17,3%
|-16,7%
|10,2%
|GBPHUF
|443,1851
|-0,1%
|-0,4%
|1,8%
|-10,9%
|-10,5%
|10,2%
|EURUSD
|1,1767
|-0,1%
|0,0%
|1,4%
|13,6%
|12,9%
|-3,9%
|USDJPY
|155,8150
|0,0%
|-0,7%
|-0,1%
|-0,9%
|-1,1%
|50,4%
|GBPUSD
|1,3499
|-0,1%
|0,3%
|1,9%
|7,8%
|7,3%
|0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 119
|-0,2%
|-1,6%
|-4,2%
|-7,7%
|-7,5%
|218,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-0,5%
|-1,4%
|2,1%
|-10,7%
|-11,6%
|337,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,79
|-1,4%
|-2,8%
|5,2%
|18,1%
|16,7%
|-583,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|0,4%
|-2,4%
|4,1%
|4,6%
|219,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: getty images
