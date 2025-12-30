Riasztó felfedezés: láthatatlan veszély fenyeget mindenkit, aki műanyag palackból iszik

A Wired által ismertetett kutatási összefoglaló - amelyet a Telex vett észre - Sarah Sajedi kanadai doktorandusz munkája, aki 140, a műanyag palackok hatásait vizsgáló tanulmány eredményeit elemezte. Az írás szerint
önmagában nem jelent gondot, ha alkalmanként műanyag palackból iszunk vizet, a rendszeres használatot azonban érdemes kerülni.
Az öt milliméternél kisebb, szabad szemmel nem látható műanyagrészecskék szervezetre gyakorolt, hosszú távú hatásai még nagyrészt feltáratlanok. A kutatást nehezíti, hogy hiányoznak az egységes mérési protokollok, és a legapróbb részecskék kimutatására, valamint kémiai összetételük meghatározására alkalmas eszközök rendkívül drágák. A nanoműanyagok közé sorolt, egy mikrométernél kisebb szemcsék akár a vírusoknál is kisebbek lehetnek.
A tudományos vizsgálatok aggasztó összefüggéseket találtak a mikroműanyagok és többféle egészségügyi probléma között. A kutatók kapcsolatba hozták ezeket a részecskéket tartós gyulladásos folyamatokkal, hormonális zavarokkal, termékenységi problémákkal, idegrendszeri károsodásokkal, valamint egyes daganatos megbetegedésekkel. A legapróbb nanoműanyag-szemcsék méretük miatt képesek lehetnek megzavarni a sejtek normális működését, sőt akár a genetikai állományt is befolyásolhatják.
A gyengébb minőségű műanyagokból, köztük a palackok alapanyagából, különösen sok mikroműanyag válik le.
Mechanikai hatás, napfény vagy magasabb hőmérséklet hatására ezekről az anyagokról jelentős mennyiségű részecske szabadulhat fel.
A probléma súlyosságát jelzi, hogy néhány évtized alatt a mikroműanyagok átjárták a termőtalajokat, elárasztották a tengereket és a levegőt. Az emberi szervezetben pedig már a születés pillanatától megkezdődik ezeknek az anyagoknak a felhalmozódása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
