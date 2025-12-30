  • Megjelenítés
Vihar előtti csend a tőzsdéken
Vihar előtti csend a tőzsdéken

Portfolio
Gazdasági adatok tekintetében ma este jöhetnek izgalmak, hiszen az amerikai jegybank este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába. A tőzsdéken iránykerest láthatunk.
Iránykereséssel indult a nap

Egyelőre nincs meg az irány a kontinens tőzsdéin: a CAC 0,1 százalékkal lejjebb, a FTSE 100 pedig ugyanennyivel feljebb került, a DAX nem mozdult még.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Mind a négy hazai blue chipnek emelkedik az árfolyama.

A paraguayi Ueno Bank a LinkedIn-en tette közzé a bejelentést, miszerint az OTP részesedést szerez a dél-amerikai ország legnagyobb digitális bankjában.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,06 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,23 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,19 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,02 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálhat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Az amerikai jegybank ma este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 61,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 461,93 -0,5% 0,2% 1,6% 13,9% 12,7% 59,8%
S&P 500 6 905,74 -0,3% 0,4% 0,8% 17,4% 15,7% 85,3%
Nasdaq 25 525,56 -0,5% 0,3% 0,4% 21,5% 18,9% 98,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 526,92 -0,4% 0,2% 0,5% 26,7% 25,4% 83,3%
Hang Seng 25 635,23 -0,7% -0,6% -0,9% 27,8% 27,6% -3,5%
CSI 300 4 639,37 -0,4% 0,6% 2,5% 17,9% 16,5% -8,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 351,12 0,0% 0,3% 2,2% 22,3% 21,9% 77,0%
CAC 8 112,02 0,1% -0,1% -0,1% 9,9% 10,3% 44,6%
FTSE 9 866,53 0,0% 0,0% 1,5% 20,7% 21,1% 49,4%
FTSE MIB 44 436,01 -0,4% -0,4% 2,5% 30,0% 30,1% 99,6%
IBEX 17 195,8 0,1% 0,2% 5,0% 48,3% 49,1% 110,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 110 953,4 -0,1% 0,1% 1,4% 39,9% 39,6% 165,9%
ATX 5 247,96 0,0% 0,2% 4,8% 43,3% 44,6% 88,9%
PX 2 664,86 -0,3% 0,0% 6,9% 51,4% 51,3% 158,6%
Magyar blue chipek              
OTP 35 010 -1,2% -1,2% 2,3% 61,4% 60,2% 165,2%
Mol 2 954 1,9% 2,3% 1,5% 8,2% 9,7% 35,0%
Richter 9 885 1,7% 2,2% 1,5% -5,0% -5,7% 34,2%
Magyar Telekom 1 798 -0,1% -0,1% 2,3% 41,1% 41,1% 378,8%
Nyersanyagok              
WTI 57,89 2,3% -0,5% -1,2% -20,1% -18,8% 20,9%
Brent 61,97 -0,5% -0,2% -2,0% -17,1% -16,3% 21,1%
Arany 4 333,22 -4,5% -2,3% 3,2% 65,1% 65,6% 130,5%
Devizák              
EURHUF 386,4250 -0,3% -0,6% 1,3% -6,1% -5,9% 6,0%
USDHUF 328,3973 -0,2% -0,6% -0,1% -17,3% -16,7% 10,2%
GBPHUF 443,1851 -0,1% -0,4% 1,8% -10,9% -10,5% 10,2%
EURUSD 1,1767 -0,1% 0,0% 1,4% 13,6% 12,9% -3,9%
USDJPY 155,8150 0,0% -0,7% -0,1% -0,9% -1,1% 50,4%
GBPUSD 1,3499 -0,1% 0,3% 1,9% 7,8% 7,3% 0,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 119 -0,2% -1,6% -4,2% -7,7% -7,5% 218,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -0,5% -1,4% 2,1% -10,7% -11,6% 337,1%
10 éves német állampapírhozam 2,79 -1,4% -2,8% 5,2% 18,1% 16,7% -583,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% 0,4% -2,4% 4,1% 4,6% 219,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
