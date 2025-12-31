Rekordnyereség a természeti katasztrófák árnyékában: így kaszálnak nagyokat a háttérben a pénzügyi óriások

A viszontbiztosítók olyan fedezetet nyújtanak a biztosítótársaságoknak, amellyel azok saját kockázataikat csökkenthetik.
A SAJÁTTŐKE-ARÁNYOS MEGTÉRÜLÉS IDÉN 2 SZÁZALÉKPONTTAL, 18 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT NÁLUK
a Guy Carpeter viszontbiztosítási bróker adatai szerint. A kiugró profitok 2023 óta jellemzik a szektort. Ekkor számos viszontbiztosító visszavágta az olyan költséges kockázatok – például az árvíz – fedezetét, és magasabb díjakat kezdett kérni. Ezeket a többletköltségeket végső soron a kormányokra, a vállalkozásokra és az igatlantulajdonosokra hárítják át a biztosítók.
A biztosítók és a kormányok azért kötnek viszontbiztosítási szerződéseket, hogy kockázataik egy részét megosszák – legyen szó hurrikánokról, kibertámadásokról vagy háborúról. A megállapodások lehetővé teszik például, hogy a floridai, egyre pusztítóbb hurrikánoknak kitett szereplők kezelni tudják pénzügyi kockázataikat.
A Marsh biztosítási brókercsoporthoz tartozó Guy Carpenter arra számít, hogy az ágazat legalább 2027 végéig magas nyereségeket érhet el. Erre azok után is megvan az esély, hogy a januári kaliforniai erdőtüzek önmagukban mintegy 40 milliárd dollárnyi biztosított kárt okoztak.
A nyereségesség várhatóan stabil maradhat még úgy is, hogy az Elliott Managementhez hasonló fedezeti alapok és a Blackstone-hoz hasonló magántőke-társaságok egyre nagyobb viszontbiztosítási befektetései lenyomják az árakat, ami a hagyományos szereplők számára kedvezőtlen.
A magánbefektetők az úgynevezett katasztrófakötvényeken keresztül is beléptek a piacra. Ezek az eszközök a természeti katasztrófák kockázatát a kötvénytulajdonosokra ruházzák át. Kibocsátásuk idén rekordot döntött, mivel a biztosítók igyekeznek megszabadulni a klímaváltozásból eredő egyre növekvő kockázatoktól.
Az évi 100 milliárd dollárt meghaladó biztosított kár korábban ritkaságnak számított, az utóbbi években azonban megszokottá vált.
Ennek hátterében az infláció, a városok terjeszkedése és a klímaváltozás áll, amelyek együttesen növelik a természeti katasztrófák költségeit és súlyosságát.
A 2026-os megújításokra vonatkozó ingatlan-viszontbiztosítási díjak nagyjából 12 százalékkal csökkentek a Guy Carpenter szerint, a 2023-as jelentős díjemelések azonban elegendő tartalékot teremtettek ahhoz, hogy a befektetők a következő években is erős nyereségességre számíthassanak – mondta David Duffy, a Guy Carpenter globális ügyfélkapcsolatokért felelős elnöke.
A biztosítók és viszontbiztosítók igyekeznek új piacokat találni termékeiknek. Ilyen terület például a mesterséges intelligencia, ahol az adatközpontokra és az ezeket kiszolgáló energetikai infrastruktúrára kínálnának fedezetet. A világ legnagyobb viszontbiztosítási brókere, az Aon számításai szerint az adatközpontok építése az évtized végéig összesen akár 100 milliárd dollárt meghaladó biztosítási díjbevételt is generálhat.
