350 százalékos árfolyamszáguldás egy év alatt - Épül a magyar védelmi óriás

A védelmi sztori
2025 egyik nagy befektetési sztoriját jelentette a védelmi szektor az európai tőzsdéken, miután az orosz-ukrán háború masszív újrafegyverkezést indított el Európában, rekord nagyságú megrendelés-állományokat és kapacitásbővítéseket hozva az európai védelmi vállalatoknál. A kontinens évtizedeken keresztül alacsony védelmi ráfordításokkal működött, a hadiipari kapacitások leépültek, komoly importfüggőség alakult ki, különösen az USA irányába. De most Európa új védelmi logikát épít, három évtizednyi alulfinanszírozás után az EU tagállamai nagy lendülettel kezdték meg a gyártókapacitások bővítését, ebben pedig az európai védelmi vállalatok lesznek a preferált szereplők, biztosítva a megrendeléseket és a stabil bevételeket hosszú éveken keresztül.
Szakértők szerint a védelmi költekezés fontosságát az sem töri meg a következő években meg, ha megszületik a vágyott béke az orosz-ukrán háborúban. Még ha lendületet is veszít a momentum a tőzsdéken rövid távon, a fundamentumokat támogatja, hogy a 2 százalékos GDP-arányos védelmi kiadás már lassan nem céllá, hanem minimumkövetelménnyé válik az európai országoknál.
Az év nagy magyar tőzsdei sztorija volt, hogy 4iG elkezdte kiépíteni védelmi üzletágát, ami akár a jövőben a távközlési üzletágat is tűlnőheti a társaság várakozásai szerint. Nem könnyű beárazni a tavalyi tranzakciók és bejentések sokaságát, de az látszik, hogy a befektetők valósággal rávetették magukat a sztorira,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés