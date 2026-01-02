350 százalékos árfolyamszáguldás egy év alatt - Épül a magyar védelmi óriás

Alig több mint egy éve, 2024 decemberében volt, hogy Jászai Gellért Elon Muskkal és Donald Trumppal találkozott Floridában, ami elindította a 4iG részvényeinek szárnyalását. Óriási változások kezdődtek azóta a vállalatnál, elindult egy magyar védelmi óriás felépítése, egymást érték a bejelentések. Mutatjuk, hogy alakul meg a magyar védelmi szuperholding, és hogy mi lehet a cég védelmi üzletágának jövője, ami a fő oka volt a 4iG idei több mint 350 százalékos árfolyamemelkedésének.

A védelmi sztori

2025 egyik nagy befektetési sztoriját jelentette a védelmi szektor az európai tőzsdéken, miután az orosz-ukrán háború masszív újrafegyverkezést indított el Európában, rekord nagyságú megrendelés-állományokat és kapacitásbővítéseket hozva az európai védelmi vállalatoknál. A kontinens évtizedeken keresztül alacsony védelmi ráfordításokkal működött, a hadiipari kapacitások leépültek, komoly importfüggőség alakult ki, különösen az USA irányába. De most Európa új védelmi logikát épít, három évtizednyi alulfinanszírozás után az EU tagállamai nagy lendülettel kezdték meg a gyártókapacitások bővítését, ebben pedig az európai védelmi vállalatok lesznek a preferált szereplők, biztosítva a megrendeléseket és a stabil bevételeket hosszú éveken keresztül.

Szakértők szerint a védelmi költekezés fontosságát az sem töri meg a következő években meg, ha megszületik a vágyott béke az orosz-ukrán háborúban. Még ha lendületet is veszít a momentum a tőzsdéken rövid távon, a fundamentumokat támogatja, hogy a 2 százalékos GDP-arányos védelmi kiadás már lassan nem céllá, hanem minimumkövetelménnyé válik az európai országoknál.

Az év nagy magyar tőzsdei sztorija volt, hogy 4iG elkezdte kiépíteni védelmi üzletágát, ami akár a jövőben a távközlési üzletágat is tűlnőheti a társaság várakozásai szerint. Nem könnyű beárazni a tavalyi tranzakciók és bejentések sokaságát, de az látszik, hogy a befektetők valósággal rávetették magukat a sztorira,