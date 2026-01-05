Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 3 százalékos pluszban áll és új történelmi csúcsra ment ma, a dél-koreai Kospi szintén rekordot döntött 3 százalék feletti plusszal, a Hang Seng 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot erősödött.
A geopolitikai feszültségek erősödése közepette nagyot emelkedtek a védelmi részvények az ázsiai tőzsdéken, a tokiói tőzsdén az IHI Corp. közel 10 százalékot emelkedett, a Mitsibishi Industries 9, a Kawasaki Heavy Industries pedig közel 7 százalékot emelkedett, míg a dél-koreai Hanwha Aerospace 6 százalékot ugrott.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,5 százalékot emelkedhet, a CAC 0,6 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
- A venezuelai hírek közepette az olajpiacon kis esések látszanak ma reggel, a WTI 0,7, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Itthon ma minden szem Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatójára szegeződik, melyen a kormányfő a hazai és a nemzetközi újságírók kérdéseire válaszol majd várhatóan órákon keresztül. A témák között biztosan lesznek gazdasági jellegűek is, így kiemelt figyelem övezheti például a költségvetés helyzetéről vagy az általános gazdasági kilátásokról szóló esetleges kommentárokat. A nap második felében az ISM beszerzési menedzserindexe érkezik Amerikából, mely a szolgáltató szektor számaival egészíti ki a múlt héten már megjelent feldolgozóipari konjunktúraindikátort.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 382,39
|0,7%
|-0,7%
|1,9%
|0,7%
|14,1%
|58,1%
|S&P 500
|6 858,47
|0,2%
|-1,0%
|0,4%
|0,2%
|16,9%
|82,6%
|Nasdaq
|25 206,17
|-0,2%
|-1,7%
|-1,4%
|-0,2%
|20,2%
|95,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 339,48
|0,0%
|-0,8%
|2,1%
|0,0%
|26,2%
|83,4%
|Hang Seng
|26 338,47
|2,8%
|2,0%
|0,9%
|2,8%
|34,2%
|-3,3%
|CSI 300
|4 629,94
|0,0%
|-0,6%
|1,7%
|0,0%
|21,2%
|-11,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 539,34
|0,2%
|0,8%
|3,5%
|0,2%
|22,5%
|78,9%
|CAC
|8 195,21
|0,6%
|1,1%
|1,5%
|0,6%
|10,8%
|47,6%
|FTSE
|9 951,14
|0,2%
|0,8%
|2,6%
|0,2%
|20,5%
|54,0%
|FTSE MIB
|45 374,03
|1,0%
|1,7%
|4,7%
|1,0%
|32,0%
|104,1%
|IBEX
|17 492,4
|1,1%
|1,9%
|6,2%
|1,1%
|49,8%
|116,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|111 031,8
|0,0%
|0,0%
|1,1%
|0,0%
|39,2%
|163,7%
|ATX
|5 351,75
|0,5%
|2,0%
|5,5%
|0,5%
|46,4%
|92,5%
|PX
|2 700,62
|0,6%
|1,1%
|7,6%
|0,6%
|53,1%
|162,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 100
|0,0%
|-1,0%
|2,1%
|0,0%
|62,9%
|162,7%
|Mol
|2 940
|0,0%
|1,4%
|-0,3%
|0,0%
|6,1%
|34,2%
|Richter
|9 865
|0,0%
|1,5%
|1,7%
|0,0%
|-6,9%
|32,6%
|Magyar Telekom
|1 792
|0,0%
|-0,4%
|1,8%
|0,0%
|39,3%
|371,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,21
|-0,1%
|1,1%
|-2,7%
|-0,1%
|-22,5%
|18,5%
|Brent
|60,83
|0,0%
|-2,4%
|-2,7%
|0,0%
|-20,3%
|17,2%
|Arany
|4 322,48
|-0,1%
|-4,8%
|3,5%
|-0,1%
|62,9%
|127,8%
|Devizák
|EURHUF
|383,5750
|-0,1%
|-1,0%
|0,7%
|-0,1%
|-7,3%
|5,8%
|USDHUF
|326,4052
|-0,2%
|-0,8%
|-0,5%
|-0,2%
|-18,9%
|10,1%
|GBPHUF
|440,0500
|-0,1%
|-0,8%
|1,7%
|-0,1%
|-11,8%
|8,4%
|EURUSD
|1,1752
|0,1%
|-0,2%
|1,2%
|0,1%
|14,4%
|-4,0%
|USDJPY
|156,7450
|0,0%
|0,6%
|0,6%
|0,0%
|-0,3%
|52,1%
|GBPUSD
|1,3500
|0,4%
|-0,1%
|2,3%
|0,4%
|9,1%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 952
|1,4%
|3,0%
|-1,5%
|1,4%
|-7,2%
|205,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|0,7%
|2,1%
|3,1%
|0,7%
|-8,3%
|360,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|1,4%
|2,5%
|6,9%
|1,4%
|22,5%
|-604,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,0%
|-0,1%
|-2,4%
|0,0%
|3,0%
|219,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
