Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Az elmúlt napok eseményei újra reflektorfénybe helyezték Venezuelát, miután az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, és Donald Trump nyíltan stratégiai célként beszélt az amerikai gazdasági érdekek érvényesítéséről. A hivatalos indoklás szerint drogkereskedelem és pénzmosás áll a beavatkozás hátterében, a nyilatkozatok és a geopolitikai realitások azonban ennél jóval összetettebbek. Egy olyan ország került most a globális figyelem középpontjába, amely hatalmas, évtizedek óta alulhasznosított nyersanyagvagyonnal rendelkezik, miközben a nagyhatalmi érdekek nyíltabban ütköznek benne, mint bármikor az elmúlt években. Nem véletlen, hogy a piacok is egyre feszültebben figyelik, mi következik ebből gazdasági és befektetési szempontból. Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia, mutatunk olyan részvényt, amint most a csúcshoz képest 70 százalékkal lejjebb lehet megvenni, és több olyat is, ami kitörés előtt áll!