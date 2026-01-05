  • Megjelenítés
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, az ázsiai részvénypiacok közül több új történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette. Európában erősödésekkel indulhat a hét a határidős indexek állása alapján, az olaj árfolyama kis mínuszban van. Itthon Orbán Viktor hagyományos évnyitó beszédére figyelnek a befektetők.
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 3 százalékos pluszban áll és új történelmi csúcsra ment ma, a dél-koreai Kospi szintén rekordot döntött 3 százalék feletti plusszal, a Hang Seng 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot erősödött.

  • A geopolitikai feszültségek erősödése közepette nagyot emelkedtek a védelmi részvények az ázsiai tőzsdéken, a tokiói tőzsdén az IHI Corp. közel 10 százalékot emelkedett, a Mitsibishi Industries 9, a Kawasaki Heavy Industries pedig közel 7 százalékot emelkedett, míg a dél-koreai Hanwha Aerospace 6 százalékot ugrott.

  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,5 százalékot emelkedhet, a CAC 0,6 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
  • A venezuelai hírek közepette az olajpiacon kis esések látszanak ma reggel, a WTI 0,7, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Itthon ma minden szem Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatójára szegeződik, melyen a kormányfő a hazai és a nemzetközi újságírók kérdéseire válaszol majd várhatóan órákon keresztül. A témák között biztosan lesznek gazdasági jellegűek is, így kiemelt figyelem övezheti például a költségvetés helyzetéről vagy az általános gazdasági kilátásokról szóló esetleges kommentárokat. A nap második felében az ISM beszerzési menedzserindexe érkezik Amerikából, mely a szolgáltató szektor számaival egészíti ki a múlt héten már megjelent feldolgozóipari konjunktúraindikátort.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 382,39 0,7% -0,7% 1,9% 0,7% 14,1% 58,1%
S&P 500 6 858,47 0,2% -1,0% 0,4% 0,2% 16,9% 82,6%
Nasdaq 25 206,17 -0,2% -1,7% -1,4% -0,2% 20,2% 95,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 339,48 0,0% -0,8% 2,1% 0,0% 26,2% 83,4%
Hang Seng 26 338,47 2,8% 2,0% 0,9% 2,8% 34,2% -3,3%
CSI 300 4 629,94 0,0% -0,6% 1,7% 0,0% 21,2% -11,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 539,34 0,2% 0,8% 3,5% 0,2% 22,5% 78,9%
CAC 8 195,21 0,6% 1,1% 1,5% 0,6% 10,8% 47,6%
FTSE 9 951,14 0,2% 0,8% 2,6% 0,2% 20,5% 54,0%
FTSE MIB 45 374,03 1,0% 1,7% 4,7% 1,0% 32,0% 104,1%
IBEX 17 492,4 1,1% 1,9% 6,2% 1,1% 49,8% 116,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 111 031,8 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 39,2% 163,7%
ATX 5 351,75 0,5% 2,0% 5,5% 0,5% 46,4% 92,5%
PX 2 700,62 0,6% 1,1% 7,6% 0,6% 53,1% 162,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 100 0,0% -1,0% 2,1% 0,0% 62,9% 162,7%
Mol 2 940 0,0% 1,4% -0,3% 0,0% 6,1% 34,2%
Richter 9 865 0,0% 1,5% 1,7% 0,0% -6,9% 32,6%
Magyar Telekom 1 792 0,0% -0,4% 1,8% 0,0% 39,3% 371,6%
Nyersanyagok              
WTI 57,21 -0,1% 1,1% -2,7% -0,1% -22,5% 18,5%
Brent 60,83 0,0% -2,4% -2,7% 0,0% -20,3% 17,2%
Arany 4 322,48 -0,1% -4,8% 3,5% -0,1% 62,9% 127,8%
Devizák              
EURHUF 383,5750 -0,1% -1,0% 0,7% -0,1% -7,3% 5,8%
USDHUF 326,4052 -0,2% -0,8% -0,5% -0,2% -18,9% 10,1%
GBPHUF 440,0500 -0,1% -0,8% 1,7% -0,1% -11,8% 8,4%
EURUSD 1,1752 0,1% -0,2% 1,2% 0,1% 14,4% -4,0%
USDJPY 156,7450 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% -0,3% 52,1%
GBPUSD 1,3500 0,4% -0,1% 2,3% 0,4% 9,1% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 952 1,4% 3,0% -1,5% 1,4% -7,2% 205,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 0,7% 2,1% 3,1% 0,7% -8,3% 360,0%
10 éves német állampapírhozam 2,9 1,4% 2,5% 6,9% 1,4% 22,5% -604,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% -0,1% -2,4% 0,0% 3,0% 219,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
