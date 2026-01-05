Budapesti havazás: mindenkit érintő figyelmeztetés érkezett

A szervezet FKF Köztisztasági Divíziója már a havazás előtt megkezdte a megelőző sózást, hogy a csapadék kezelt útfelületre érkezzen, és ezzel lassítsa a burkolat lefagyását.

A BKM közleményében hangsúlyozza, hogy a téli úttakarítás jogszabályban rögzített, szigorú fontossági sorrend szerint zajlik.

Elsőként a hidak és a felüljárók válnak járhatóvá, ezt követik az autópályák és a főbb közlekedési útvonalak fővárosi bevezető szakaszai. A második ütemben az autóbuszvonalak hegyvidéki részeinek, valamint más tömegközlekedési útvonalaknak a tisztítása következik. Harmadik lépésként az egészségügyi intézmények és a lakossági ellátásban kulcsszerepet játszó logisztikai központok megközelíthetőségét biztosítják. A mellékutak, köztük a budai dombok kisebb útjai csak a főbb útvonalak letakarítása után kerülnek sorra.

A hatékony munkavégzés érdekében a közművek kiemelten fontosnak tartják, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművek vegyenek részt a forgalomban.

A nem megfelelően felszerelt, emiatt bajba kerülő autók nemcsak a tömegközlekedést akadályozzák, hanem a síkosságmentesítési munkálatokat is hátráltatják.

A zavartalan hóeltakarítás érdekében a közművek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel óvják a közterületeken dolgozó szakemberek épségét. Különösen fontos, hogy a síkosságmentesítő járműveket ne próbálják megelőzni, mivel azok mögött kedvezőbbek a közlekedési feltételek, tisztább az útfelület.

A közművek javasolják, hogy azok is fontolják meg átmenetileg a tömegközlekedés használatát, akik általában személyautóval közlekednek a városban. Ez az időszak jellemzően csak néhány napig tart, ugyanakkor jelentősen növeli a közlekedés biztonságát és gördülékenységét.

A BKM közleményében többször is kiemelte, hogy Budapest területén a téli úttakarítás összetett folyamat, amely több szereplő együttműködését igényli. A közterületek gondozása a közművek feladata, míg az ingatlanok előtt húzódó járdaszakaszok tisztán tartása a tulajdonosok vagy az üzemeltetők kötelezettsége. Társas házak esetében ez a lakóközösség felelősségi körébe tartozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images