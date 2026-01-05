Gigászi csúszásban a délszláv szupersztráda, de 2026 az áttörés éve lehet

A Budapestet a horvátországi Ploce kikötőjével összekötő, úgynevezett korridor 5C közlekedési folyosó Bosznia-Hercegovinán átvezető teljes északi szakasza, a horvát határtól Szarajevóig 2026 végére készülhet el - közölte hétfőn a projekt legnagyobb részéért felelős, a Bosznia-hercegovinai Föderáció tulajdonában lévő autópályakezelő vállalat.

A Bosznia-Hercegovinán áthaladó autópálya teljes hossza 337 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 140 kilométer készült el. A beruházást szervezési problémák, jelentős késések, a költségek többszöri emelkedése, valamint korrupciógyanús ügyek kísérték, amelyek miatt a vállalat jelenlegi vezetése ellen az Európai Ügyészség (EPPO) is vizsgálatot folytat - írta a Dnevni Avaz című szarajevói napilap.

A társaság közlése szerint világos terv áll rendelkezésre arra, hogy 2026 végéig befejezzék az összes jelenleg építés alatt álló szakaszt. Ez azt jelentené, hogy az autópályán megszakítás nélkül lehetne közlekedni a Szarajevó és Konjic között félúton fekvő Bradina térségétől egészen a horvát-boszniai határon fekvő Svilaj településnél lévő átkelőig.

A vállalat tájékoztatása szerint a pénzügyi beszámolókat február végéig készítik el, a rendelkezésre álló adatok alapján a társaság 2025-ben közel 858,5 millió konvertibilis márkát (mintegy 169 milliárd forintot) fordított a korridor 5C és a Föderáció területén épülő gyorsforgalmi utak fejlesztésére, valamint a kapcsolódó beruházásokra.

Jelenleg a korridor 5C boszniai szakaszán hét helyen zajlanak munkálatok, amelyek több mint 1,92 milliárd konvertibilis márka értékűek. Emellett négy gyorsforgalmi útszakasz is épül, összesen 424,8 millió konvertibilis márka értékben. A vállalat közlése szerint 2026-ban összesen 1,206 milliárd konvertibilis márka értékű beruházást terveznek, ebből 1,144 milliárd márkát közvetlenül az autópályák és gyorsforgalmi utak építésére, valamint a kivitelezés műszaki felügyeletére fordítanának.

A teljes autópálya, illetve a hercegovinai szakasz megépítésére ezt követően még várni kell.

A déli szakasz - Mostartól a horvát határ és az Adria irányába - hosszabb időt vesz igénybe, különösen a hegyvidéki terepviszonyok miatt. Ide tartozik a Prenj-hegység alatt tervezett alagút is, amely valamivel több mint tíz kilométer hosszú lenne, és jelentősen lerövidítené a Szarajevó és Mostar közötti utazási időt. A beruházás optimális építési ideje hat év, a munkálatok azonban még nem kezdődtek meg.

A korridor 5C horvátországi szakasza 2005 és 2025 között épült meg.

Az Eszék (Osijek) és Pélmonostor (Beli Manastir) közötti autópályát 2022-ben adták át, az utolsó, mintegy öt kilométeres, a magyar határig vezető szakaszt pedig 2025. október 6-án. A Száva folyón átívelő Svilaj híd, amely Bosznia-Hercegovinát és Horvátországot köti össze, 2021-ben készült el.

A magyar oldalon az M6-os autópálya már korábban elérte a horvát határt, így Budapest és Eszék között megszakítás nélküli az autópálya.

