Itt a friss brókersorrend: mutatjuk, ki lett a legnagyobb 2025-ben

2025 a magyar részvénypiac szempontjából kiemelkedő évet jelentett, a BUX sorra döntötte a történelmi csúcsokat és 40 százalékos emelkedéssel zárt. A BUX mellett a BUMIX is 40 százalék feletti emelkedést produkált és mindkét index rekord értéket ért el az évben, míg a CETOP NTR 56 százalékos, az Xtend piac indexe pedig 15 százalékos gyarapodással zárta az évet.
Az éves részvényforgalom 4 453 milliárd forintot tett ki, míg decemberben 387 milliárd forint értékű tranzakció zajlott le
(duplikálva 774 milliárd forint), ami napi átlagban 20,4 milliárd forintot jelent.
A részvénypiaci forgalom gerincét 2025-ben is az OTP Bank, a MOL és a Richter Gedeon adta, őket a Magyar Telekom követte, az ötödik helyet pedig a 4iG szerezte meg forgalom alapján. Decemberben szintén az OTP részvényei forogtak a legnagyobb értékben a piacon 208,5 milliárd forint értékben, éves szinten az OTP papírjainak 61,8 százalékos emelkedése és rekord értéke jelentős hatással volt a BUX teljesítményére. Továbbá, a 4iG árfolyama az év során több mint háromszorosára emelkedett, amivel az egyik legjobban teljesítő kibocsátónak bizonyult.
Az MBH Bank decemberi nyilvános részvényértékesítése meghatározó esemény volt a hazai tőkepiac számára, mivel ilyen nagyságrendű tranzakcióra a 2000-es évek eleje óta nem került sor. A Budapesti Értéktőzsde kibocsátói köre szintén tovább szélesedett. Áprilisban a Goodwill Pharma az Xtendről a Standard kategóriába lépett, decemberben pedig az STRT Holding is a szabályozott piacon folytatta működését az IPO-t követően, így a kategória kibocsátóinak száma 24-re emelkedett. Az Xtend piac a Glia Nova Nyrt. áprilisi belépése után december során a MetMax Europe Nyrt. és a Cool Airconditional Nyrt. részvényeinek bevezetését is ünnepelhette 2025-ben.
A kereskedési aktivitás az év során változatosan alakult, a legnagyobb havi forgalom áprilisban volt 442,9 milliárd forinttal.
A befektetési szolgáltatók éves rangsorát a Wood & Company vezette 2 371 milliárd forintos forgalommal, a Concorde és az Erste előtt. Decemberben ugyanez a három piaci szereplő végzett az élen, ugyanebben a sorrendben 200,9 milliárd, 127,2 milliárd és 119,7 milliárd forint forgalmat generálva.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
