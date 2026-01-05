  • Megjelenítés
Kiderült, mennyibe kerül a Novo Nordisk fogyókúrás csodatablettája
Kiderült, mennyibe kerül a Novo Nordisk fogyókúrás csodatablettája

A dán Novo Nordisk január 5-től az Egyesült Államokban havi 149 dollárért kínálja az új, szájon át szedhető Wegovy fogyókúrás tablettát a saját zsebből fizető pácienseknek.

A Novo Nordisk 1,5 és 4 milligrammos Wegovy fogyókúrás tablettáit január 5-től havi 149 dolláros áron értékesíti az Egyesült Államokban azoknak a pácienseknek, akik nem biztosításon keresztül, hanem saját zsebből fizetnek. A vállalat honlapján közzétett tájékoztatás szerint a nagyobb, 9 és 25 milligrammos dózisok havi 299 dollárba kerülnek. A 4 milligrammos kiszerelés ára április 15-től 199 dollárra emelkedik.

Az amerikai gyógyszerfelügyelet, az FDA december 22-én adta meg a jóváhagyást a szájon át szedhető készítményre.

Ez versenyelőnyhöz juttathatja a Novo Nordisket a fő riválissal, az Eli Lillyvel szemben, és segíthet visszaszerezni az utóbbi időben elvesztett piaci részesedés egy részét. A Novo Nordiskról alábbi cikkünkben írtunk részletesebben:

A szemaglutid hatóanyagú tabletták ugyanazt az összetevőt tartalmazzák, mint az injekciós Wegovy és Ozempic készítmények, és szintén Wegovy márkanéven kerülnek forgalomba. A vállalat már eddig is árusított tabletta formájú szemaglutidot 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, Rybelsus néven.

