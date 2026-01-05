Kilőttek a védelmi részvények a venezuelai hírekre

A venezuelai események hírére fokozódó geopolitikai feszültségek közepette emelkednek a védelmi részvények az európai tőzsdéken, a Rheinmetall közel 7 százalékot ugrott, de nagyot emelkedett a magyar tőzsdén a 4iG és a Rába is.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az elmúlt napok eseményei újra reflektorfénybe helyezték Venezuelát, miután az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, és Donald Trump nyíltan stratégiai célként beszélt az amerikai gazdasági érdekek érvényesítéséről. A híreket követően az ázsiai tőzsdéken nagyot mentek a ma reggeli kereskedésben

a védelmi részvények és az európai piacokon is a legjobban teljesítő papírok között vannak a nyitást követő percekben:

a Rheinmetall 6,8 százalékot emelkedett

a Safran 1,9 százalékos pluszban áll

a Thales 4,5 százalékot erősödött

a Leonardo 5,9 százalékot emelkedett

a Dassault Aviation 4,7 százalékkal került feljebb

a BAE Systems 4,5 százalékkal araszolt felfelé.

A magyar tőzsde épülő védelmi cége, a 4iG 4,4 százalékkal emelkedett, míg a Rába 9 százalékot szárnyalt, amit a kedvező szektorhangulat mellett bejelentés is támogat ma reggel. A 4iG bejelentette, hogy űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT együttműködési megállapodást kötött a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő járműgyártó Tatra Trucks vállalattal. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a Tatra katonai és speciális járműveire, valamint az azokhoz kapcsolódó megoldásokra. Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrészgyártás, a teljes járművek gyártásának és összeszerelésének, valamint az egyes rendszerek közös fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva a hazai védelmi kapacitások bővítéséhez.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A védelmi szektor kilátásairól alábbi cikkünkben írtunk:

Míg a magyar védelmi óriás felépüléséről itt:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 02. 350 százalékos árfolyamszáguldás egy év alatt - Épül a magyar védelmi óriás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ