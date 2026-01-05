Megállapodást kötött a 4iG a Tatrával: akár teljes katonai járművek gyártása kezdődhet itthon

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks exkluzív kereskedelmi megállapodást írtak alá, amelynek értelmében

a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve katonai és speciális járműveinek értékesítésére.

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználások számára.

A felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026 január elején a 4iG SDT többségi tulajdonában kerülő Rába. A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen a Tatra járműveihez kapcsolódóan az alkatrészeken és alrendszereken túl a teljes járművek gyártásában, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is. A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A Tatra, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában (65%) lévő vállalat. A CSG Csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén.

A kizárólagos együttműködési megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG Csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is. A földi mobilitási képességek integrálására irányuló megállapodás a 4iG SDT szárazföldi üzletágának kiemelt projektje, mely biztosítja egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfólió kialakítását.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 02. 350 százalékos árfolyamszáguldás egy év alatt - Épül a magyar védelmi óriás

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Bryn Lennon/Getty Images,