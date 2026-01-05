  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Holnap nem lesz változás az üzemanyagárakban - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára a héten kedden nem változik.

Az alábbi átlagárakon tankolhatunk 2026.01.05-én és várhatóan másnap is: 

  • 95-ös benzin: 558 Ft/liter
  • Gázolaj: 570 Ft/liter 
