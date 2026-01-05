  • Megjelenítés
Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban
MTI
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség - tájékoztatta a gyár kommunikációs szolgálata az MTI-t.

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát. Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg.

A termelés zavartalanul működik

- jelezték.

Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték - áll a közleményben.

