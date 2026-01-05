Újabb nyersanyag ment történelmi csúcsra ma

Az arany és az ezüst mellett nagy emelkedésben van ma a réz árfolyama is, olyannyira, hogy új történelmi csúcsot döntött. A mai szárnyalást segíti, hogy az ellátási zavarok és a kereskedelmi feszültségek tovább fűtik a tavaly óta tartó árfolyamemelkedést.

A réz ára története során először lépte át a tonnánkénti 13 ezer dolláros határt,

folytatva a tavaly kezdődött erőteljes ralit. A londoni fémtőzsdén a határidős rézjegyzések 4,3 százalékkal ugrottak meg ma.

Az energiaátállás szempontjából kulcsfontosságú réz árfolyama 2025-ben 42 százalékkal emelkedett, ami 2009 óta a legjobb éves teljesítménynek számít.

A drágulás mögött bányabezárások és kereskedelmi zavarok állnak, amelyek felerősítik az ipari alapanyag folyamatos ellátása körüli aggodalmakat. A chilei Mantoverde bánya sztrájkja csak a legutóbbi az ellátási problémák sorában, miközben világszerte dinamikusan nő a kereslet a fém iránt, az adatközpontoktól az akkumulátoriparig számos ágazatban. A világ második legnagyobb rézbányájában, Indonéziában történt halálos baleset, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban bekövetkezett bányaárvíz szintén hozzájárult ahhoz, hogy az árak sorozatban döntsenek új csúcsokat.

Az amerikai importvámok fenyegetése az elmúlt hetekben arra ösztönözte a kereskedőket, hogy felgyorsítsák a szállításokat az Egyesült Államokba. Ez viszont más régiókban apasztotta a készleteket, tovább szűkítve a kínálatot. Donald Trump 2026-ra tervezi a rézre kivetett vámok felülvizsgálatát. A UBS elemzői szerint a globális finomított rézpiac 2025-ben még többletet mutatott, az amerikai vámok azonban jelentősen eltorzították a készletmozgásokat. Az Egyesült Államok jelenleg a világ rézkészleteinek nagyjából felét tartja, miközben a globális keresletnek kevesebb mint 10 százalékát adja. Ez más régiókban könnyen készlethiányhoz vezethet.

A China Securities elemzői úgy látják, hogy a kínálati nehézségek és a vámok okozta regionális átrendeződés hajtja felfelé a rézárakat. Előrejelzésük szerint 2026-ban a globális piacon már több mint 100 ezer tonnás hiány alakulhat ki.

