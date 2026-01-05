Újabb nyersanyag ment történelmi csúcsra ma

A réz ára története során először lépte át a tonnánkénti 13 ezer dolláros határt,
folytatva a tavaly kezdődött erőteljes ralit. A londoni fémtőzsdén a határidős rézjegyzések 4,3 százalékkal ugrottak meg ma.
Az energiaátállás szempontjából kulcsfontosságú réz árfolyama 2025-ben 42 százalékkal emelkedett, ami 2009 óta a legjobb éves teljesítménynek számít.
A drágulás mögött bányabezárások és kereskedelmi zavarok állnak, amelyek felerősítik az ipari alapanyag folyamatos ellátása körüli aggodalmakat. A chilei Mantoverde bánya sztrájkja csak a legutóbbi az ellátási problémák sorában, miközben világszerte dinamikusan nő a kereslet a fém iránt, az adatközpontoktól az akkumulátoriparig számos ágazatban. A világ második legnagyobb rézbányájában, Indonéziában történt halálos baleset, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban bekövetkezett bányaárvíz szintén hozzájárult ahhoz, hogy az árak sorozatban döntsenek új csúcsokat.
Az amerikai importvámok fenyegetése az elmúlt hetekben arra ösztönözte a kereskedőket, hogy felgyorsítsák a szállításokat az Egyesült Államokba. Ez viszont más régiókban apasztotta a készleteket, tovább szűkítve a kínálatot. Donald Trump 2026-ra tervezi a rézre kivetett vámok felülvizsgálatát. A UBS elemzői szerint a globális finomított rézpiac 2025-ben még többletet mutatott, az amerikai vámok azonban jelentősen eltorzították a készletmozgásokat. Az Egyesült Államok jelenleg a világ rézkészleteinek nagyjából felét tartja, miközben a globális keresletnek kevesebb mint 10 százalékát adja. Ez más régiókban könnyen készlethiányhoz vezethet.
A China Securities elemzői úgy látják, hogy a kínálati nehézségek és a vámok okozta regionális átrendeződés hajtja felfelé a rézárakat. Előrejelzésük szerint 2026-ban a globális piacon már több mint 100 ezer tonnás hiány alakulhat ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megbicsaklott Ursula von der Leyen évzáró húzása, de történelmi alkuk sora válhat valóra 2026-ban
Trump venezuelai akciója gyorsíthatja fel az EU dél-amerikai terjeszkedését.
Friss kutatás: kiderült, mikor akarnak dönteni az ukránok a jövőjükről – A számok magukért beszélnek
Nem sokan sietnének a dologgal.
Vége az autóvezetésnek, ahogy ma ismerjük? Forradalmi változás jöhet
Központi téma lesz az idei CES-en az önvezetés.
Hogyan készüljünk az egész országot elérő havazásra? – Itt vannak a legfontosabb tudnivalók
Ezekre kell figyelniük az útnak indulóknak.
Öntik a pénzt ebbe a befektetésbe, ami hamar összeomolhat és perzselő inflációval fenyeget
Egyre többen jósolják, hogy úgy üthet be a krach, ahogy eddig nem vártuk.
A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén
Hír is van az emelkedés mögött.
Váratlan fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: fél éve nem látott gyengélkedés, de van egy meglepetés
A beruházások és az ipari termelés is nagyon gyengélkedik.
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?