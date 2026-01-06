Elkapkodták a Meta okosszemüvegét, elhalasztják az európai bevezetést

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A cég közlése szerin erre a korlátozott készletek és az USA-ban tapasztalt rendkívüli kereslet miatt van szükség. A készlethiány miatt a Meta felfüggeszti az idei évre tervezett egyesült királyságbeli, franciaországi, olaszországi és kanadai bevezetést.

A cég az amerikai rendelések kiszolgálására összpontosít,

miközben újragondolja a nemzetközi terveit.

A vállalat 2019 óta fejleszt okosszemüvegeket a Ray-Ban anyavállalatával, a Luxotticával közösen. A felek 2024-ben hosszú távú partnerségi megállapodást kötöttek.

Mark Zuckerberg vezérigazgató szeptemberben mutatta be a 799 dolláros készüléket. A Meta első, széles közönségnek szánt, mesterséges intelligenciával felszerelt szemüvegével videókat nézhetünk, és üzenetekre válaszolhatunk. A vezérlés egy neurális technológiát alkalmazó csuklópánton keresztül történik.

A Meta mellett más technológiai óriások is beléptek az okosszemüvegek piacára. Az Alphabet májusban 150 millió dolláros partnerséget jelentett be a Warby Parkerrel, a ChatGPT mögött álló OpenAI pedig állítólag az Apple-lel közösen dolgozik saját eszközén.

