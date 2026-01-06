  • Megjelenítés
 
Itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!

Nem kellett sokat várni, máris itt van az első bődületes rali a magyar tőzsdén: 16 százalékos raliban van a magyar tőzsde új sztárja, ráadásul az emelkedés hátterében több ok is meghúzódik.
Bár reggel még bizonytalan volt a hangulat a magyar tőzsdén, most már megvan az irány,

felfelé.

A BUX index 0,8 százalékos emelkedésben van, de az igazán nagy sztori nem ez, hanem az, hogy máris itt van az idei év első nagy magyar tőzsdei ralija: a szárnyaló árfolyam nem másé, mint

