Kiemelkedőt mutatott ma a BUX
Kiemelkedőt mutatott ma a BUX

Portfolio
Nagyot ment ma a BUX index, az európai tőzsdék között is kiemelkedve közel 3 százalékos pluszban zárt.
Ma a BUX-index 2,9 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett, az élen a Mol állt, több mint 5 százalékos szárnyalással.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és a 4iG állt a lista élén 20,5 illetve 3,6 százalékos emelkedéssel, a Graphisoft Park és a Waberer's állt ma a sor végén 0,4 illetve 1,1 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

