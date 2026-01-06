Kiemelkedőt mutatott ma a BUX

Ma a BUX-index 2,9 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett, az élen a Mol állt, több mint 5 százalékos szárnyalással.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és a 4iG állt a lista élén 20,5 illetve 3,6 százalékos emelkedéssel, a Graphisoft Park és a Waberer's állt ma a sor végén 0,4 illetve 1,1 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
