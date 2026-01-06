Leálltak a vonatok, nem szállnak fel a repülőgépek az egyik európai országban

Hollandiában kedden továbbra is hó és jég bénította a közlekedést; leállt a vasúti forgalom, és több száz repülőjáratot töröltek.

Leállt a vasúti forgalom, és több száz repülőjáratot töröltek.

A holland vasúttársaság, az NS közleménye szerint a hó és a fagypont alatti hőmérséklet okozta fennakadások miatt legkorábban délelőtt 10 óráig egyetlen vonat sem indulhatott el.

Az amszterdami Schiphol repülőtéren a KLM légitársaság legalább 300 járatát törölte keddre. A téli időjárás már ötödik napja bénítja Európa egyik legforgalmasabb légiforgalmi csomópontját.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images