Megszólalt az AMD vezére az AI-ról: éppen az ellenkezője történik, mint amitől mindenki fél
Megszólalt az AMD vezére az AI-ról: éppen az ellenkezője történik, mint amitől mindenki fél

Lisa Su, az AMD vezérigazgatója a keddi CES-en arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia nem lassította, hanem éppen felpörgette a vállalat toborzását, és ma már kifejezetten azokat veszik fel, akik magabiztosan használják az AI-technológiát - számolt be a Cnbc.
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend?
Az AMD olyan grafikus processzorokat (GPU-kat) fejleszt, amelyek a nagy nyelvi és más mesterségesintelligencia-modellek betanításához és futtatásához szükségesek, így a vállalat az AI-forradalom egyik központi szereplője. Közvetlen versenytársuk az Nvidia, amely egyes becslések szerint a piac több mint 90 százalékát uralja.

Az OpenAI ChatGPT-jének megjelenése óta eltelt mintegy három évben a technológia villámgyors terjedése komoly aggodalmakat keltett a munkahelyek jövőjével kapcsolatban. Neel Kashkari, a minneapolisi Federal Reserve Bank elnöke egy nappal korábban arról beszélt, hogy az AI miatt a nagyvállalatok lelassították a munkaerő-felvételt.

Su szerint azonban az AMD-nél éppen az ellenkezője figyelhető meg.

A cég a chipek tervezésénél, gyártásánál és tesztelésénél is alkalmazza a mesterséges intelligenciát, és azokat a jelölteket részesíti előnyben, akik nyitottak erre a szemléletre, és aktívan használják az AI-eszközöket.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy szerinte "az AI a képességeinket bővíti, nem pedig embereket vált ki". Úgy véli, a technológia egyszerűen hatékonyabbá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a mérnökök egyszerre több terméken is dolgozzanak.

