Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém
Az ezüst mellett a réz árfolyama is jelentős erősödést mutat ma: a tegnapi londoni csúcs után a jegyzések új történelmi csúcsra emelkedtek ma az amerikai árutőzsdén is (CME). A mostani ralit az ellátási zavarok és a kiéleződő kereskedelmi feszültségek táplálják, tovább erősítve a tavaly óta tartó, markáns árfolyam-emelkedést.
Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be
A közel-keleti nyersolajpiacon egyre szembetűnőbbek a gyengeség jelei, ami fokozza a globális túlkínálattól való félelmeket. A mostani gyengeséget tükrözi, hogy a Saudi Aramco ezen a héten már harmadik egymást követő hónapban csökkentette az ázsiai fő vevőinek kínált eladási árait, és fő terméke, az Arab Light felárai ötéves mélypontra estek. Az ázsiai kereskedők közben szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a venezuelai fejleményeket, írja a Bloomberg.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,68 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,28 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a kormányzati szektor tavalyi harmadik negyedéves egyenlegét és a friss külkereskedelmi adatokat publikálja majd a KSH, míg az MNB a hitelintézetek november végi mérlegével kapcsolatban teszi közzé jelentését. Közben Európában már az előzetes decemberi inflációs adatok érkeznek, kiemelt figyelem övezheti a francia és a német számokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 3,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 2,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 977,18
|1,2%
|1,1%
|2,1%
|1,9%
|14,6%
|61,2%
|S&P 500
|6 902,05
|0,6%
|-0,1%
|0,5%
|0,8%
|16,1%
|85,2%
|Nasdaq
|25 401,32
|0,8%
|-0,5%
|-1,1%
|0,6%
|19,1%
|98,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 832,8
|3,0%
|2,6%
|2,7%
|3,0%
|29,9%
|90,9%
|Hang Seng
|26 347,24
|0,0%
|2,8%
|1,0%
|2,8%
|33,3%
|-4,7%
|CSI 300
|4 717,75
|1,9%
|1,7%
|2,9%
|1,9%
|25,0%
|-12,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 868,69
|1,3%
|2,1%
|3,5%
|1,5%
|24,9%
|82,2%
|CAC
|8 211,5
|0,2%
|1,2%
|1,2%
|0,8%
|12,8%
|47,6%
|FTSE
|10 004,57
|0,5%
|1,4%
|3,5%
|0,7%
|21,7%
|51,3%
|FTSE MIB
|45 847,32
|1,0%
|3,2%
|5,6%
|2,0%
|34,3%
|106,5%
|IBEX
|17 614,4
|0,7%
|2,4%
|5,5%
|1,8%
|51,2%
|117,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|113 182,3
|1,9%
|2,0%
|3,9%
|1,9%
|41,9%
|166,7%
|ATX
|5 394,76
|0,8%
|2,8%
|6,2%
|1,3%
|47,8%
|92,7%
|PX
|2 714,06
|0,5%
|1,8%
|7,4%
|1,1%
|52,5%
|164,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 100
|2,8%
|3,1%
|5,9%
|2,8%
|67,6%
|164,7%
|Mol
|2 990
|1,7%
|1,2%
|1,4%
|1,7%
|7,6%
|34,7%
|Richter
|9 900
|0,4%
|0,2%
|2,9%
|0,4%
|-6,3%
|34,8%
|Magyar Telekom
|1 810
|1,0%
|0,7%
|3,8%
|1,0%
|41,6%
|372,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,1
|1,6%
|0,4%
|-3,5%
|1,5%
|-22,2%
|16,6%
|Brent
|61,8
|1,6%
|-0,3%
|-3,1%
|1,6%
|-19,1%
|15,2%
|Arany
|4 446,74
|2,9%
|2,6%
|5,7%
|2,8%
|68,2%
|128,4%
|Devizák
|EURHUF
|383,7250
|0,0%
|-0,7%
|0,6%
|-0,1%
|-7,7%
|6,8%
|USDHUF
|327,8440
|0,4%
|-0,2%
|0,1%
|0,3%
|-18,9%
|12,0%
|GBPHUF
|443,6399
|0,8%
|0,1%
|1,5%
|0,7%
|-11,4%
|11,4%
|EURUSD
|1,1705
|-0,4%
|-0,5%
|0,5%
|-0,3%
|13,8%
|-4,7%
|USDJPY
|156,5950
|0,0%
|0,4%
|0,9%
|-0,1%
|-0,5%
|52,3%
|GBPUSD
|1,3504
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|0,4%
|8,9%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|93 876
|4,4%
|7,8%
|5,1%
|5,8%
|-4,3%
|175,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,16
|-0,8%
|1,8%
|1,0%
|-0,1%
|-9,6%
|335,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,88
|-0,8%
|3,0%
|4,1%
|0,5%
|18,5%
|-594,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,3%
|-0,6%
|-1,6%
|-0,3%
|1,6%
|234,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
