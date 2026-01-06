Németországból Magyarországra hozza egyik legnépszerűbb modelljének gyártását a Mercedes-Benz

A német prémiumautó-gyártó a németországi Rastattban működő üzeméből
a kecskeméti gyárba telepíti át az A-osztály összeszerelését.
A lépés révén kapacitás szabadul fel a németországi létesítményben, ahol a jövőben új modellek gyártását tervezik.
A Mercedes németországi és magyarországi gyárai rugalmas termelési hálózatot alkotnak, így a vállalat a rendelkezésre álló kapacitásokhoz igazítva oszthatja meg a gyártást az egyes üzemek között. A termelési költségek Magyarországon általában alacsonyabbak, mint Németországban, ami szintén befolyásolja a termelés átszervezését.
Tavaly júliusban jelentek meg hírek arról, hogy az eredetileg tervezett 2026-os lezárás helyett két évvel tovább, 2028-ig gördülhet le a Mercedes A-osztály a futószalagokról. A hírt akkor a Mercedes igazgatótanácsának tagja is megerősítette. Már tavasszal voltak hírek arról, hogy a Mercedes Németországból a magyar üzembe helyezhet át termelést, akár évi 200 ezerre felpörgetve a gyár kapacitását. A kecskeméti gyár termelés az elmúlt időszakban relatíve alacsony volt, részben a 2026-tól induló új modellciklusra való átállás előkészítése miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
