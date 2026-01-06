Rendkívüli hideg sújtja Európát, van, ahol -40 fokot mértek

Európa szinte teljes területén jelenleg dermesztő hideg uralkodik.

A kontinensen alig akad olyan régió, ahol fagypont fölötti hőmérsékletet mérnek.

A déli országokban ugyan még előfordulnak 10 Celsius-fok feletti értékek, ám Európa északi területein rendkívül erős fagyhullám söpört végig. Skandinávia egyes részein a hőmérséklet elérte a mínusz 40 fokot is

. Lappföld térségében és az orosz határ mentén nagy kiterjedésű vidékeken mínusz 35 és mínusz 40 fok közötti minimumokat regisztráltak a meteorológiai állomások.

Az ilyen mértékű hideg nemcsak az emberek mindennapjait nehezíti meg, hanem az infrastruktúra működőképességét is veszélyezteti. A dermesztő időjárást számos régióban intenzív havazás kíséri, ami további fennakadásokhoz vezet.

A téli időjárási körülmények Európa több országában is súlyos zavarokat okoznak a légi közlekedésben. Franciaországban, Hollandiában és Nagy-Britanniában a repülőtereken jelentős késések és járattörlések tapasztalhatók. Amszterdam repülőterén különösen súlyos a helyzet: csaknem 700 repülőjáratot kellett törölni.

A közúti és vasúti közlekedésben is komoly nehézségekkel küzdenek több országban. Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Románia és Lengyelország közlekedési hálózata egyaránt megszenvedi a zord téli körülményeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images