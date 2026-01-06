Váradi József: amint lehet, visszatér Ukrajnába a Wizz Air

Ukrajna stratégiai kérdés a Wizz Air számára és amint lehetőség lesz rá, visszatér az országba a légitársaság. Oroszországba is repült a háború előtt a Wizz Air, az, hogy ide visszatér-e, attól függ, hogy milyen szinten nyit vissza az ország, ha vége a háborúnak, jelen pillanatban ugyanis európai légitársaságok nem repülhetnek Oroszországba.

Ha életbe lépne a poggyászokra vonatkozó szabályozás, miután az Európai Parlament megszavazta, hogy az európai járatok fedélzetére mindenki ingyen vihessen fel egy kézitáskát és 7 kilós bőröndöt, az a jegyárak emelkedését eredményezné Váradi József szerint, így az is fizetné a csomagok árát, aki nem visz magával. Hozzátette, hogy egy olyan gépen, amit a Wizz Air használ, ez nem is lenne megvalósítható, hiszen fizikailag nem lehet ennyi táskát berakni. Bár Spanyolországban már osztogattak emiatt bírságokat légitársaságoknak, ezeket mindet megsemmisítették végül, így jogilag nincs érvényben a szabályozás.

A hajtóműproblémákkal kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy bár kapnak kompenzációt a gyártótól, ez nem fedezi a teljes bevételkiesést, csak a hajtóművek leállításával kapcsolatos közvetlen költségekre szorítkozik.

Vannak másodlagos költségek és a probléma miatt elvesztett lehetőségek, például hogy azokat a GTF hajtóműveket kellett leállítani, amelyek a magasabb technológiai színvonalat képviselik és alacsonyabb az üzemeltetési egységköltség. Mivel kiesett ez a kapacitás, a korábbi technológiát képviselő CEO repülőgépeket kellett használni, amelyek 17 százalékkal többet fogyasztanak és mivel idősebbek, így a karbantartási költségek is magasabbak. Ráadásul amikor a hajtőműprobléma miatt egyik napról a másikra a flotta ötöde a földön maradt, akkor ezzel a pilóták és a légiutaskísérők 20 százaléka is, akiket továbbra is fizetni kellett, ha nem akarta a légitársaság őket elveszíteni. Összességében a hajtőműgyártótól kapott kompenzáció körülbelül a felét teszi ki a költségeknek.

A közelmúltbeli bejelentések, mint bázisok bezárása, néhány repülőgép eladása, a megváltozott körülményekre reagál, korrigálni kellett a terveket. A mostani geopolitikai és beszállítói helyzetben túlságosan magas a korábbi 15-20 százalékos növekedési terv, amit még 2017-ben programozott be a légitársaság a flotta szállításával. Akkor nem voltak problémák Ukrajnában és a Közel-Keleten, valamint a hajtőművekkel sem voltak gondok, most már inkább 10 százalék körüli ütem a reálisabb.

Azt, hogy Közép-Kelet-Európára fókuszál a légitársaság, azzal indokolja Váradi József, hogy lakosságarányosan még mindig csak nagyjából harmadannyian repülnek a régióban, mint Nyugat-Európában. Ha nő a gazdaság, az emberek életszínvonala és az elkölthető jövedelme, az segíti ezt az iparágat. Megjelent a nyugdíjas utazóközönség is, pedig az induláskor még a fiatal utazóközönség volt a bázis. Ha csak Közép-Kelet-Európába rakna gépeket a Wizz Air a következő 10 évben, akkor is tudná hozni a tervezett 10-12 százalékos növekedést a cég – mondta el Váradi József.

