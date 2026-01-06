Váradi József: amint lehet, visszatér Ukrajnába a Wizz Air

Ukrajna stratégiai kérdés a Wizz Air számára és amint lehetőség lesz rá, visszatér az országba a légitársaság. Oroszországba is repült a háború előtt a Wizz Air, az, hogy ide visszatér-e, attól függ, hogy milyen szinten nyit vissza az ország, ha vége a háborúnak, jelen pillanatban ugyanis európai légitársaságok nem repülhetnek Oroszországba.
Ha életbe lépne a poggyászokra vonatkozó szabályozás, miután az Európai Parlament megszavazta, hogy az európai járatok fedélzetére mindenki ingyen vihessen fel egy kézitáskát és 7 kilós bőröndöt, az a jegyárak emelkedését eredményezné Váradi József szerint, így az is fizetné a csomagok árát, aki nem visz magával. Hozzátette, hogy egy olyan gépen, amit a Wizz Air használ, ez nem is lenne megvalósítható, hiszen fizikailag nem lehet ennyi táskát berakni. Bár Spanyolországban már osztogattak emiatt bírságokat légitársaságoknak, ezeket mindet megsemmisítették végül, így jogilag nincs érvényben a szabályozás.
A hajtóműproblémákkal kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy bár kapnak kompenzációt a gyártótól, ez nem fedezi a teljes bevételkiesést, csak a hajtóművek leállításával kapcsolatos közvetlen költségekre szorítkozik.
Vannak másodlagos költségek és a probléma miatt elvesztett lehetőségek, például hogy azokat a GTF hajtóműveket kellett leállítani, amelyek a magasabb technológiai színvonalat képviselik és alacsonyabb az üzemeltetési egységköltség. Mivel kiesett ez a kapacitás, a korábbi technológiát képviselő CEO repülőgépeket kellett használni, amelyek 17 százalékkal többet fogyasztanak és mivel idősebbek, így a karbantartási költségek is magasabbak. Ráadásul amikor a hajtőműprobléma miatt egyik napról a másikra a flotta ötöde a földön maradt, akkor ezzel a pilóták és a légiutaskísérők 20 százaléka is, akiket továbbra is fizetni kellett, ha nem akarta a légitársaság őket elveszíteni. Összességében a hajtőműgyártótól kapott kompenzáció körülbelül a felét teszi ki a költségeknek.
A közelmúltbeli bejelentések, mint bázisok bezárása, néhány repülőgép eladása, a megváltozott körülményekre reagál, korrigálni kellett a terveket. A mostani geopolitikai és beszállítói helyzetben túlságosan magas a korábbi 15-20 százalékos növekedési terv, amit még 2017-ben programozott be a légitársaság a flotta szállításával. Akkor nem voltak problémák Ukrajnában és a Közel-Keleten, valamint a hajtőművekkel sem voltak gondok, most már inkább 10 százalék körüli ütem a reálisabb.
Azt, hogy Közép-Kelet-Európára fókuszál a légitársaság, azzal indokolja Váradi József, hogy lakosságarányosan még mindig csak nagyjából harmadannyian repülnek a régióban, mint Nyugat-Európában. Ha nő a gazdaság, az emberek életszínvonala és az elkölthető jövedelme, az segíti ezt az iparágat. Megjelent a nyugdíjas utazóközönség is, pedig az induláskor még a fiatal utazóközönség volt a bázis. Ha csak Közép-Kelet-Európába rakna gépeket a Wizz Air a következő 10 évben, akkor is tudná hozni a tervezett 10-12 százalékos növekedést a cég – mondta el Váradi József.
Címlapkép forrása: Portfolio
Trump katonákkal lerohanta, most Brüsszel fizetheti az ország teljes összeomlásának az árát
A katonai művelettel nem ér véget egy két és fél évtizedes kálvária, amit most az EU-ra tolnak.
Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém
És ez még nem a vége.
Egyéves a munkáshitel: most kiderült, mire költik a magyar fiatalok
Közben jelentősen emelkedet a személyi kölcsönök átlagösszege is.
Váratlan bejelentést tett Kamala Harris volt harcostársa: végleg búcsút inthet a politikai karrierjének?
Derékba törtek az újraválasztási ambíciói.
Kellemetlen fordulat a magyar külkereskedelemben
Véget érhet a folyamatos többletek időszaka.
Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett
Satuba szorítják a renitens országot.
Három helyen elesett a MÁV, torlódások és balesetek az utakon
A havazás országszerte közlekedési fennakadásokat okozott.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?