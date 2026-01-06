Váratlan fordulat a világ olajpiacán: Trump bejelentése után sok minden megváltozhat

Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy

a venezuelai olajipar rekonstrukciója akár 18 hónapon belül működőképessé válhatna.

Energiaipari szakértők szerint ugyanakkor az ágazat helyreállítása akár egy évtizedig is eltarthat, és a költségek meghaladhatják a 100 milliárd dollárt.

Rengeteg pénzt kell majd költeni, amit az olajcégek állnak, aztán mi a bevételekből megtérítjük nekik

– fogalmazott az elnök. Arra a kérdésre, hogy egyeztetett-e már az Exxon Mobillal, a Chevronnal vagy a ConocoPhillipsszel, nem adott egyenes választ, csak annyit mondott: "Mindenkivel beszélek."

Chris Wright energiaügyi miniszter ezen a héten Miamiban, egy Goldman Sachs-konferencián találkozik az olajipari vállalatok vezetőivel. A Chevron jelenleg az egyetlen nagy olajvállalat, amely még aktív Venezuelában, miközben az ország kőolaj-infrastruktúráját évek óta sújtja a korrupció, a forráshiány és a rendszeres lopás.

Trump szerint a venezuelai olajtermelés bővítése segítene leszorítani a világpiaci olajárakat. "Ha Venezuela olajtermelő, az jó az Egyesült Államoknak" – jelentette ki.

Az elnök megjegyzései azután hangzottak el, hogy az amerikai katonai beavatkozás során elfogták Nicolás Madurót, akit New Yorkban kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel vádolnak. Mike Johnson házelnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem tervez tartós katonai jelenlétet Venezuelában, és nem klasszikus rezsimváltási műveletről van szó. Elmondása szerint Caracasban már felállt az ideiglenes kormány.

Címlapkép forrása: Shutterstock