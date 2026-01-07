  • Megjelenítés
Bírósági győzelmet aratott az Alteo
Portfolio
Sikert aratott az Alteo leányvállalata abban a választottbírósági perben, amelyet a DAB Pumps Hungary Kft. indított ellene egy villamosenergia-adásvételi szerződéssel összefüggésben: a testület nemcsak a felperes 433 ezer eurós követelését utasította el, hanem az ALTEO viszontkeresetének is helyt adott - közölte a BÉT.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Az Alteo kedvező döntésről számolt be abban a választottbírósági eljárásban, amely az energiacég leányvállalata, az Alteo Energiakereskedő Zrt. és korábbi partnere, a DAB Pumps Hungary Kft. között zajlott. A jogvita középpontjában egy határozott időtartamú villamosenergia-adásvételi megállapodás lehetséges meghosszabbításának kérdése állt.

A DAB Pumps Hungary mintegy 433 ezer euró főkövetelést és annak járulékait próbálta érvényesíteni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságon. Az Alteo Energiakereskedő Zrt. viszontkeresetet terjesztett elő, amelyben körülbelül 224 ezer eurót követelt a korábbi szerződésből eredő alulvételezésre hivatkozva.

A választottbírósági tanács döntése egyértelműen az Alteo-csoport javára született.

A testület teljes egészében elutasította a DAB Pumps Hungary Kft. követelését, ugyanakkor megalapozottnak találta és elfogadta az Alteo Energiakereskedő Zrt. viszontkereseti igényét. A vesztes félnek, vagyis a DAB Pumps Hungary Kft.-nek az eljárás teljes költségét is meg kell fizetnie.

Az Alteo árfolyama a bejelentést követően 0,9 százalékos pluszban van.

Trader

