Bírósági győzelmet aratott az Alteo

Az Alteo kedvező döntésről számolt be abban a választottbírósági eljárásban, amely az energiacég leányvállalata, az Alteo Energiakereskedő Zrt. és korábbi partnere, a DAB Pumps Hungary Kft. között zajlott. A jogvita középpontjában egy határozott időtartamú villamosenergia-adásvételi megállapodás lehetséges meghosszabbításának kérdése állt.

A DAB Pumps Hungary mintegy 433 ezer euró főkövetelést és annak járulékait próbálta érvényesíteni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságon. Az Alteo Energiakereskedő Zrt. viszontkeresetet terjesztett elő, amelyben körülbelül 224 ezer eurót követelt a korábbi szerződésből eredő alulvételezésre hivatkozva.

A választottbírósági tanács döntése egyértelműen az Alteo-csoport javára született.

A testület teljes egészében elutasította a DAB Pumps Hungary Kft. követelését, ugyanakkor megalapozottnak találta és elfogadta az Alteo Energiakereskedő Zrt. viszontkereseti igényét. A vesztes félnek, vagyis a DAB Pumps Hungary Kft.-nek az eljárás teljes költségét is meg kell fizetnie.

Az Alteo árfolyama a bejelentést követően 0,9 százalékos pluszban van.

Címlapkép forrása: Portfolio

