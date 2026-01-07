  • Megjelenítés
Budapesti hóhelyzet: késésekre figyelmeztet a BKK
MTI
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani - közölte a vállalat a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott;

a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

Azt kérték, hogy csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.

A 6-os villamos terelve Újbuda-központig a 4-es villamos vonalán jár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budafoki út-Karinthy Frigyes út megállót.

Elesett a MÁV az ország számos pontján: mutatjuk, hol bénult meg a vasúti közlekedés

Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken

Megszólalt az AMD vezére az AI-ról: éppen az ellenkezője történik, mint amitől mindenki fél

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar felé. Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni - közölték.

