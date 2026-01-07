  • Megjelenítés
FONTOS Tizenkilenc lépésre vagyunk a totális világháborútól? – Erre készülhet Európa Oroszország kapcsán
Elfogyott a lendület, az irányt keresik az amerikai tőzsdék
Elfogyott a lendület, az irányt keresik az amerikai tőzsdék

Portfolio
Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-ban sincs egyértelmű irány a mai kereskedésben.
Nincs határozott irány az USA-ban

Határozatlan mozgásokkal indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, miközben az S&P 500 és a Nasdaq is stagnál. A minimális emelkedés a Dow számára még így is új történelmi csúcsot hozott.

HehmbanI
Bírósági győzelmet aratott az Alteo

Sikert aratott az Alteo leányvállalata abban a választottbírósági perben, amelyet a DAB Pumps Hungary Kft. indított ellene egy villamosenergia-adásvételi szerződéssel összefüggésben: a testület nemcsak a felperes 433 ezer eurós követelését utasította el, hanem az ALTEO viszontkeresetének is helyt adott - közölte a BÉT.

Bírósági győzelmet aratott az Alteo
A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság

A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa ismét egyhangúlag arra kérte a részvényeseket, hogy utasítsák el a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatát, mert azt továbbra is gyengébbnek tartja a Netflixszel kötött, 72 milliárd dolláros megállapodásnál - számolt be a Cnbc.

A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság
Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából

Egy amerikai ETF-szolgáltató engedélyt kért az első, venezuelai kitettségű vállalatok papírjait lekövető tőzsdén kereskedett alap (ETF) elindítására, miután Nicolás Maduro elnök hétvégi amerikai elfogása ralit indított a helyi eszközökben.

Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából
Itthon elolvadt az emelkedés

Elolvadt a magyar tőzsde emelkedése a délutáni órákra, a BUX jelenleg stagnál, miközben az OTP és a Richter is a tegnapi záróárfolyamától néhány forintra van. A Mol és a Magyar Telekom továbbra is pluszban van, előbbi 0,2 százalékot, utóbbi pedig 1 százalékot emelkedett.

4KhKqFfa
Gigantikus mennyiségű olaj érkezhet az USA-ba, esnek az árak

Tovább estek az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok akár 2 milliárd dollár értékben importálhat venezuelai nyersolajat, ami növeli a kínálati nyomást a világ legnagyobb olajfogyasztó piacán.

Gigantikus mennyiségű olaj érkezhet az USA-ba, esnek az árak
A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától

A Portfolio Checklist keddi adásában Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk. Szóba került a mesterséges intelligencia szerepe a befektetési döntésekben, a BUX történelmi csúcsa és a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának egyik legnagyobb vakfoltja is.

A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától
Iránykeresés Európában, új csúcs a magyar tőzsdén

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsot döntött, miközben a CAC 0,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van.

Eközben a magyar tőzsde a tegnapi ralit követően tovább emelkedik, a BUX 0,5 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsot döntött. Az emelkedést a blue chipek közül a Magyar Telekom vezeti, melynek árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb, míg a Mol 1,5, a Richter pedig 0,9 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama viszont stagnál.

uSkg1RP4
Itt egy magyar prémium kategóriás részvény, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén

Jól indul az év a nemzetközi tőkepiacokon és a magyar tőzsdén, sorra dőlnek a történelmi csúcsok, de van egy magyar prémium kategóriás részvény, ami még így is kiemelkedően teljesít. Mutatjuk, hogy mi történik a papírnál, és hogy mi a befektetési sztori.

Itt egy magyar prémium kategóriás részvény, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén
Rengetegen dőltek be a csalásának, 160 millió forintos bírságot szabott ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank 160 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy jogosulatlanul pénzügyi szolgáltatást végezzen, visszafizetendő pénzeket fogadjon el. A tevékenységre engedéllyel nem rendelkező magánszemély közel százhatvan embertől gyűjtött pénzeszközöket, „szabad tőzsdei kereskedést” vagy „fix lekötést” ígérve nekik. A valóságban az átvett összeg töredékével végzett – veszteségesen – forex típusú, azaz devizapárokkal történő kereskedést.

Rengetegen dőltek be a csalásának, 160 millió forintos bírságot szabott ki az MNB
Az Nvidia miatt felrobbant Hyundai árfolyama

A Hyundai Motor részvényei szerdán 15 százalékkal emelkedtek, és történelmi csúcsot döntöttek. Ez messze felülmúlta a dél-koreai KOSPI részvényindex 1,2 százalékos erősödését. A rali mögött az Nvidiával kialakuló szorosabb együttműködés lehetősége állhat.

Az Nvidia miatt felrobbant Hyundai árfolyama
Óvatos mozgások

Vegyes elmozdulások látsznak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde stagnál.

ZWVPRVgL
Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde

A tegnapi jelentős rali után ma reggel kisebb korrekcióval indul a kereskedés a magyar tőzsdén.

Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde
Gigantikus üzlet körvonalazódik: az egyik legnagyobb olajcég is beszállt a Lukoil eszközeiért folyó versenybe

A Chevron amerikai olajipari óriás és a Quantum Capital Group magántőke-befektetési cég közös ajánlatot tett a szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeire, amelyek értékét a vállalat mintegy 22 milliárd dollárra becsüli - közölte a FT.

Gigantikus üzlet körvonalazódik: az egyik legnagyobb olajcég is beszállt a Lukoil eszközeiért folyó versenybe
Óvatos mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,99 százalékot esett, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
  • Kisebb elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel publikálja a novemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, míg a jegybank az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját teszi közzé. Ennél azonban lényegesebb lehet az eurózóna decemberi inflációs adata, illetve a nap második felében érkező amerikai gazdasági jelentések.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 462,08 1,0% 2,3% 3,1% 2,9% 15,8% 60,4%
S&P 500 6 944,82 0,6% 0,7% 1,1% 1,5% 16,2% 85,3%
Nasdaq 25 639,71 0,9% 0,7% -0,2% 1,5% 18,9% 103,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 518,08 1,3% 4,3% 4,0% 4,3% 33,6% 94,1%
Hang Seng 26 710,45 1,4% 3,3% 2,4% 4,2% 35,7% -3,5%
CSI 300 4 790,69 1,5% 3,0% 4,5% 3,5% 27,1% -11,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 892,2 0,1% 1,6% 3,6% 1,6% 23,1% 79,2%
CAC 8 237,43 0,3% 0,8% 1,5% 1,1% 10,6% 46,3%
FTSE 10 122,73 1,2% 1,8% 4,7% 1,9% 22,7% 48,0%
FTSE MIB 45 753,43 -0,2% 1,8% 5,3% 1,8% 31,5% 101,3%
IBEX 17 647,1 0,2% 1,7% 5,7% 2,0% 49,4% 111,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 116 425,9 2,9% 4,9% 6,9% 4,9% 45,6% 170,2%
ATX 5 415,39 0,4% 1,7% 6,6% 1,7% 47,2% 88,5%
PX 2 743,35 1,1% 2,1% 8,6% 2,1% 54,5% 164,4%
Magyar blue chipek              
OTP 36 970 2,4% 5,3% 8,4% 5,3% 71,8% 170,8%
Mol 3 150 5,4% 7,1% 6,8% 7,1% 12,8% 35,3%
Richter 10 230 3,3% 3,7% 6,3% 3,7% -3,8% 37,9%
Magyar Telekom 1 818 0,4% 1,5% 4,2% 1,5% 41,1% 374,1%
Nyersanyagok              
WTI 56,97 -1,9% -1,4% -5,4% -0,5% -23,3% 12,8%
Brent 60,74 -1,7% -1,9% -4,8% -0,2% -20,8% 11,9%
Arany 4 478,95 0,7% 2,8% 6,5% 3,6% 69,8% 135,5%
Devizák              
EURHUF 384,8250 0,3% -0,2% 0,9% 0,2% -7,5% 7,2%
USDHUF 329,0227 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% -17,8% 12,6%
GBPHUF 444,2400 0,1% 0,4% 1,6% 0,8% -11,4% 12,1%
EURUSD 1,1696 -0,1% -0,5% 0,4% -0,4% 12,5% -4,8%
USDJPY 156,5750 0,0% 0,2% 0,9% -0,1% -0,6% 51,4%
GBPUSD 1,3507 0,0% 0,2% 1,2% 0,4% 8,0% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 712 -0,2% 6,0% 4,9% 5,6% -8,4% 154,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,2% 1,6% 1,2% 0,1% -9,8% 299,8%
10 éves német állampapírhozam 2,85 -1,0% 1,0% 3,0% -0,5% 16,3% -622,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 -0,3% -0,6% -1,9% -0,6% 1,0% 230,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Nagy dobásnak indultak, csúnyán besültek ezek a befektetések

Ralizik a Mol részvénye!

Címlapkép forrása: chanakon laorob

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

